Tuba Ünsal: Instagram’ı kapatmak istiyorum

Ünlü oyuncu Tuba Ünsal, sosyal medyadan takipçilerinin sorularını yanıtladı. Instagram'da 727 bin takipçisi bulunan 40 yaşındaki Ünsal, hesabını bir süreliğine kapatmak istediğini söyledi.

Sosyal medya hesabından takipçilerinin sorularını yanıtlayan Tuba Ünsal, takipçisinin "Sosyal medyada hep iyi annelik yapma gibi bir algı var. Sizce?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Hiç inanmayın siz onlara... Çok sıkıldım ben de bu mükemmel olma baskısından! Kendimi o mükemmel kadınlara bakarken eksik hissetme halinden yoruldum. Instagram’ı bir süreliğine kapatmak istiyorum."