Tuba Ünsal: Bir bebeğin hayatı için dünyanın öbür ucuna giderim

Oyuncu Tuba Ünsal, geçtiğimiz hafta Kenya'daydı. Anne ve yeni doğan tetanosuyla mücadele için başlatılan 1Paket=Hayat Kurtaran 1 Aşı' kampanyası kapsamında Kenya'ya giden Ünsal, UNICEF tarafından kurulan aşılama merkezlerinde anne ve bebekleriyle buluştu. Ünsal, ziyaret sonrasında “bir bebeğin hayatını kurtaracaksın deseler dünyanın öbür ucuna giderim” dedi.

Zaman’dan Neşe Polat’ın haberine göre, Anne ve yeni doğan tetanosu 1992'den beri Türkiye'de hiç görülmemiş. Ancak Ağustos 2015 verilerine göre halen 21 ülkede 71 milyon anne-çocuk tehlike altında. Aslında tetanosun önlemi bir aşı sadece ancak bu ülkelerde aşı da yok. Hastalıkla mücadele için 10 yıl önce başlatılan ‘1Paket=Hayat Kurtaran 1 Aşı' kampanyasının yüzü oyuncu Tuba Ünsal. Prima ve UNICEF'in işbirliğiyle yapılan proje çerçevesinde Kenya'ya giden Ünsal, ilk defa böyle bir projede yer aldığını söyledi. Kilometrelerce uzaktaki coğrafyada insanların yemek ve su gibi temel ihtiyaçlarını karşılayamadığını hatırlatan Ünsal, “Buradan şefkati, sevgiyi oraya taşıdık. Bizim topraklarımızda da bir sürü problemle mücadele ediyoruz. Ancak Türk halkında komşusu açken karşısı tok yaşayamaz inancı var.” ifadelerini kullandı. Ünsal, “Orada ne yaptığımızın farkında değildik. Gezideki arkadaşlarıma da hep söyledim. Bir sürecin içindeyiz, neyin ne olduğunu dönüşte göreceğiz. Hayatımda başka bir dönem başladı” diye anlattı.

2 çocuk annesi Ünsal, “Anneyim ben, benim için bebeğin dini, dili, ırkı yok. Değil Kenya, bir bebeğin hayatını kurtaracaksın deseler dünyanın öbür ucuna giderim” dedi.

Raffles Hotel'deki etkinlikte Mehmet Turgut'un fotoğraflarından hazırlanan, 1 Hayat Diliyoruz Sergisi'nin açılışı da gerçekleştirildi. Altan Gördüm, Selami Şahin, Begüm Kütük, Ayşe Tolga, Nilgün Belgün, Güvenç Dağüstün, Behzat Uygur, Ali Haydar Bozkurt, Lale Cangal, Alper Saldıran ve Doğan Duru programa katılan isimler arasındaydı.

"Bu kareler, aldığım bütün ödüllerden daha anlamlı"

Kenya ziyaretinde Tuba Ünsal'a fotoğrafçı Mehmet Turgut eşlik etti. Kampanyaya destek veren Turgut, objektifini kırsal bölgelerdeki anne ve bebeklere çevirdi. Daha çok portre fotoğraflarıyla tanıdığımız Turgut, ilk defa böyle bir projeyle fotoğraf çekmek için gittiğini belirtti. Turgut, “Pek çok ödül adım ama bunların hiçbirisi bana bu fotoğrafların hissettirdiğini hissettirmedi.” cümleleriyle duygularını dile getirdi. Ziyaretin ardından kendini fotoğrafik olarak bambaşka bir yere koyduğunu söyleyen Turgut, “Tekrar gideceğim mutlaka ama gümrükten geçirebildiğim kadar malzemeyle.” diye konuştu.