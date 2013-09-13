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Tuba Ünsal: Bana en büyük kötülüğü Yılmaz Erdoğan yaptı

Oyuncu Tuba Ünsal: Dönüm noktam diyecek o kadar çok şeyim var ki. Hayata, aşka, daha köklü İlişkiler kurmaya niyet ettim

13 Eylül 2013 13:20


Balçiçek İlter'in sunduğu 'Söz Sende' programına katılan Oyuncu Tuba Ünsal, hakkında merak edilen soruları yanıtladı. Yılmaz Erdoğan’ın hayatındaki yerini anlatan Ünsal, “Yılmaz Erdoğan hayatımda yapabileceği en büyük kötülüğü yaptı. 23 yaşında bu kadar filmle oynamakla kalmayıp filme adımı verdi. Ondan sonra kariyerinizin daha iyisi nasıl olabilir? ‘Vizontele Tuuba’ filminden daha iyisinde olmam, olmadı" dedi.

Mayıs ayının son günlerinde Mirgün Cabas‘la evlenen ve yedi buçuk aylık hamile olan Tuba Ünsal, Balçiçek İlter’in sunduğu ‘Söz Sende’ programına konuk oldu. 16 yaşından bu yana ekranda olmasına Ünsal, “Büyük bir BBG (Biri Bizi Gözetliyor) evi gibi. İlk zamanlar anlamıyorsunuz. Normalinin ne olduğunu düşünüyorsunuz. Çocuk yaşta hayatın içine dalıyorsunuz. Sonradan biraz sıkıntı oluyor. Bocalama sürecini de insanların içinde yaşıyorsunuz.

Sonra biraz yönetmeye ve becermeye çalışıyorsunuz. Bu kadar yıl sonra, beni en az rahatsız edecek noktaya getirdim hayatımı” dedi. Kızı Sare’yi bakıcısının devlet hastanesine götürdükten sonra acil kapısında çekilen fotoğrafla haber olmasına ise Ünsal, “Devlet hastanesine gidiyor olmak neden yadırgılanıyor” diye konuştu.

 

'Daha iyisi olamaz!'

 

Millliyet'te yer alan haberine göre, son filmi ‘Kelebeğin Rüyası’ ile oscar aday adayı olan Yılmaz Erdoğan’ın hayatındaki yerini anlatan Ünsal, “Yılmaz Erdoğan hayatımda yapabileceği en büyük kötülüğü yaptı. 23 yaşında bu kadar filmle oynamakla kalmayıp filme adımı verdi. Ondan sonra kariyerinizin daha iyisi nasıl olabilir? ‘Vizontele Tuuba’ filminden daha iyisinde olmam, olmadı. Benim için özeldi” açıklamasını yaptı.

‘Babam mutsuz öldü’4 yıl önce hayatını kaybeden babasını anlatan Ünsal, “Hiç otoriter değildi. O yüzden askerlik mesleğiyle bağdaştırabileceği bir karakteri olmadığı için çok mutsuzdu. O yüzden mutsuzluktan dolayı depresyona girip hayatını kaybetti. Babam askerliğe uygun, çok iyi niyetli, onurlu bir adamdı. ‘Askerlik başladığı yerde mantık biter’ derler ya babamda mutsuzdu. Evde asker disipliniyle büyütülmedik. Her zaman, ‘İnsanlara güvenmeden yaşayacağına güvenip kazık yemeyi tercih etmelisin’ diyen bir adamdı. Babamın mesleği nedeniyle çok şehir gezdik. Tam olağanüstü hal dönemi’nde Şanlıurfa ’daydık. Şanlıurfa merkez okulu iki kez bombalandı. Bize oyun gibi geliyordu. Babam, Suriye sınırına giderdi 3-4 ay haber alamazdık” dedi.

 

'İlk görüşte aşk değildi'

 

Ünsal, “Annem ‘Üzülürken çok üzülüyorsunuz. O zaman mesafeli ilişkiler kurun’ derdi. Bu durum bütün hayatıma yansımış. Dönüm noktam diyecek o kadar çok şeyim var ki. Hayata, aşka, ilişkilere bakışıma daha köklü İlişkiler kurmaya niyet ettim. Belki de eşim Mirgün’le tanışmam olabilir. Çok yıllar önceden Mirgün’le tanışıyorum. İlk görüşte aşk değildi bizimkisi. 10 senedir tanışıyoruz” dedi.

 

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