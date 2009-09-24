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Tuba horon öğreniyor

Asi dizisindeki oyunculuğu ile Araplar'ı kendine hayran bırakan Tuba Büyüküstün, yeni filminde canlandıracağı Laz kızı rolü için horon öğreniyor.

24 Eylül 2009 03:00

Asi dizisindeki oyunculuğu ile Araplar`ı kendine hayran bırakan Tuba Büyüküstün, yeni filminde canlandıracağı Laz kızı rolü için horon öğreniyor.

'Asi` dizisinin Ortadoğu`da yayınlanmasının ardından Araplar`ı kendine hayran bırakan Tuba Büyüküstün, ilk sinema filminde bir Laz kızını canlandıracak.

Yusuf Kurçenli`nin yönettiği ˜Sevdaya Durmak` isimli filmde Kenan Ece ile başrolleri paylaşan güzel oyuncu, bu filmiyle de Araplar`a Karadeniz kültürünü sergileyecek. Müslüman bir kız ile Hristiyan bir gencin aşkını konu alan film için Rize`nin Ayder Yaylası`nda kamera karşısına geçen Büyüküstün, aynı zamanda rolü için horon ve şive dersleri de alıyor.

Sırada bir dizi film var

Çekimleri 10 Ekim`de bitecek film, Türkiye`nin yanı sıra Ortadoğu`da da gösterime girecek. Böylece Tuba Büyüküstün, ilk filmiyle Arap hayranlarını hem şaşırtacak hem de Karadeniz`in halk oyunu olan horonu da Ortadoğu`ya tanıtmış olacak.

Film çekimlerinin tamamlanmasının ardından Büyüküstün, Asis Yapım`ın yapımcılığını üstleneceği bir dizi projesinde oynayacak. Filmin görüntü yönetmenliğini ise ünlü Fransız görüntü yönetmeni Colin Mounier yapıyor.

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