Tuba horon öğreniyor

Asi dizisindeki oyunculuğu ile Araplar`ı kendine hayran bırakan Tuba Büyüküstün, yeni filminde canlandıracağı Laz kızı rolü için horon öğreniyor.



'Asi` dizisinin Ortadoğu`da yayınlanmasının ardından Araplar`ı kendine hayran bırakan Tuba Büyüküstün, ilk sinema filminde bir Laz kızını canlandıracak.



Yusuf Kurçenli`nin yönettiği ˜Sevdaya Durmak` isimli filmde Kenan Ece ile başrolleri paylaşan güzel oyuncu, bu filmiyle de Araplar`a Karadeniz kültürünü sergileyecek. Müslüman bir kız ile Hristiyan bir gencin aşkını konu alan film için Rize`nin Ayder Yaylası`nda kamera karşısına geçen Büyüküstün, aynı zamanda rolü için horon ve şive dersleri de alıyor.

Sırada bir dizi film var



Çekimleri 10 Ekim`de bitecek film, Türkiye`nin yanı sıra Ortadoğu`da da gösterime girecek. Böylece Tuba Büyüküstün, ilk filmiyle Arap hayranlarını hem şaşırtacak hem de Karadeniz`in halk oyunu olan horonu da Ortadoğu`ya tanıtmış olacak.

Film çekimlerinin tamamlanmasının ardından Büyüküstün, Asis Yapım`ın yapımcılığını üstleneceği bir dizi projesinde oynayacak. Filmin görüntü yönetmenliğini ise ünlü Fransız görüntü yönetmeni Colin Mounier yapıyor.