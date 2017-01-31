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Tuba Büyüküstün ile Onur Saylak ayrılıyor

Çift kısa bir birlikteliğin ardından 2011 yılında nikâh masasına oturmuştu

31 Ocak 2017 12:45

Tuba Büyüküstün ve Onur Saylak, 5.5 yıllık evliliklerini bitirme kararı aldı. Son dönemde sık sık ayrılık haberleriyle gündeme gelen çift, boşanma davası için avukatlarına vekâlet verdi.

Hürriyet'ten Büşra Bozok Aytek'in haberine göre, Tuba Büyüküstün ve Onur Saylak’ın 2011 yılında ‘âşıklar şehri’ Paris’te başlayan evliliklerinde sona gelindi. Toprak ve Maya adında 5 yaşında ikiz kızları bulunan oyuncu çift, yollarını ayırmaya karar verdi. Hem Büyüküstün hem de Saylak, boşanma davası için avukatlarına vekâletname verdi.

Neden bitti?

Son dönemde birçok kez ayrılık iddialarıyla gündeme gelen Tuba Büyüküstün ve Onur Saylak’ı boşanmaya götüren süreç, aldıkları cazip dizi teklifleriyle başladı. Çocuklarını ihmal etmemek için dizilerde dönüşümlü olarak oynayan çift, iddiaya göre aynı sezonda yayınlanacak iki diziye ‘Evet’ deyince evlilik krize girdi. “Cesur ve Güzel” dizisinde başrolü üstlenen Tuba Büyüküstün ile “Vatanım Sensin”de rol alan Onur Saylak arasındaki ipler zamanla gerildi ve çift sorunlarını aşamayınca evliliği bitirmeye karar verdi.

Tuba Büyüküstün ve Onur Saylak, “Asi” dizisinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlamış, çift kısa bir birlikteliğin ardından 2011 yılında nikâh masasına  oturmuştu.

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