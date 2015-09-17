T24 LogoT24 Logo
Magazin

Tuba Büyüküstün hangi ünlü Hollywood yıldızı ile kamera karşısına geçecek?

Ferzan Özpetek: "Kısacık saçlarına bayıldım..."

17 Eylül 2015 14:21

Ünlü yönetmen Ferzan Özpetek, yeni çekeceği filmde Matt Dillon'a eşlik edecek oyuncu olarak Tuba Büyüküstün’ü seçti. Çekimler, Nisan'da İstanbul'da başlayacak.

Sabah’da yer alan habere göre; kariyerini İtalya'da sürdüren dünyaca ünlü yönetmen Ferzan Özpetek, 11'inci filmi için kadro çalışmalarını tamamlamak üzere. Özpetek, ismini henüz açıklamadığı filmde başrolü Matt Dillon'a vereceğini söylemişti.

Aranan kadın başrol oyuncusu da bulundu. Ünlü yönetmen, Dillon'la Tuba Büyüküstün'ü oynatacak. Büyüküstün'ün film için seçilme nedenini ise Özpetek çevresine, "Kısacık kestirdiği saçlarına bayıldım" diye açıkladı. 

ETİKETLER

tuba büyüküstünferzan özpeteksinemaMatt Dillonfilm

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24