Tuba Büyüküstün hangi ünlü Hollywood yıldızı ile kamera karşısına geçecek?

Ünlü yönetmen Ferzan Özpetek, yeni çekeceği filmde Matt Dillon'a eşlik edecek oyuncu olarak Tuba Büyüküstün’ü seçti. Çekimler, Nisan'da İstanbul'da başlayacak.

Sabah’da yer alan habere göre; kariyerini İtalya'da sürdüren dünyaca ünlü yönetmen Ferzan Özpetek, 11'inci filmi için kadro çalışmalarını tamamlamak üzere. Özpetek, ismini henüz açıklamadığı filmde başrolü Matt Dillon'a vereceğini söylemişti.

Aranan kadın başrol oyuncusu da bulundu. Ünlü yönetmen, Dillon'la Tuba Büyüküstün'ü oynatacak. Büyüküstün'ün film için seçilme nedenini ise Özpetek çevresine, "Kısacık kestirdiği saçlarına bayıldım" diye açıkladı.