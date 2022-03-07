Tuba Büyüküstün'den "Ahmet Hakan'ı neden okumuyorum" paylaşımı: Eleştiri adı altında gizlenmiş hadsizliğine harcayacak vaktim yok

Oyuncu Tuba Büyüküstün, oyuncu Hazal Kaya'nın Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisindeki oyunculuğu için "Nefret ediyorum" diyen Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'a tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 3 maddede Ahmet Hakan'ın yazılarını niye okumadığını anlatan Büyüküstün, "Eleştiri adı altında gizlenmiş hadsizliğine harcayacak vaktim yok" dedi.

Ahmet Hakan, "Hazal Kaya'nın oyunculuğundan nefretimin 5 sebebi" başlıklı yazısında; "Bir: Çok aşırı bir zorlamayla doğal olmaya çalışıyor. İki: Büyük oynayarak iyi oyuncu olacağını sanıyor. Üç: Gözlerine ve yüzüne ifade yüklemesini bilmiyor. Dört: Sahne ne olursa olsun hep şımarık kız çocuğu modunda. Beş: Hiç bitmeyen, hiç tükenmeyen bir yapmacıklık var oyunculuğunda" ifadelerini kullanmıştı.

Hazal Kaya, 5 maddede oyunculuğunu eleştiren Ahmet Hakan'a Instagram hesabından yaptığı paylaşımla cevap vererek, "Bazılarının eleştirinin adaletine dair terazisi kaymış da olabilir. Ama teraziniz kayarken bedenime, varlığıma nefret içerikli yorumlar yapamazsınız. Haddiniz değil" demişti.

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Büyüküstün, 3 maddede Hakan'ın yazılarını niye okumadığını anlattı

Hazal Kaya'ya ünlü isimlerden destek ise gecikmedi. Instagram hesabından paylaşım yapan Tuba Büyüküstün, 3 maddede Ahmet Hakan'ın yazılarını neden okumadığını açıkladı. Büyüküstün paylaşımında "Neden Ahmet Hakan okumuyorum? Yazılarında kendine yetememişliği çok hissediliyor. Eleştiri adı altında hadsizliğe harcayacak vaktim yok. Yıllardır üslup konusunda kendini geliştiremediğini düşünüyorum" dedi.

"Kendini geliştiremeyen insanlar, yanlış arayan eleştirmen olur"

Oyuncu paylaşımında devamında da, "Hazal Kaya'nın oyunculuğuyla ilgili yazısı karşıma çıktı da. Nefret mi? Yok canım yanlış kelime kullanmıştır. Belki de Birdman filminde denildiği gibi 'Kendini gerçekleştiremeyen insanlar her şey de yanlış arayan eleştirmenlerden olurlar" ifadelerini kullandı.