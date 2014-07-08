TTB'den 'ayrımcılığa karşı' yeni Hipokrat Yemini önerisi

Türk Tabipleri Birliği (TTB), tıp fakültesinden mezun olan doktor adaylarının Hipokrat Yemini’nin değiştirilmesini istedi. Dünya Tabipler Birliği Cenevre Bildirgesi’yle kabul edilen “Hekimlik Yemini”nin yeni haliyle okunması beklenirken, yeni metinde “ayrımcılığa karşı” ifadelerin yer alması dikkat çekti.

Türk Tabipleri Birliği, son olarak Esenler Kaymakamlığı ile Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde yapılan değişikliklerle gündeme gelen Hipokrat Yemini’nin günümüz şartlarına uyarlanmasını istedi.

Yapılan açıklamada, “Yemin’de “ayrım yapmama” ilkesinin yer almaması ve içeriğinin keyfi biçimde değiştirildiği bazı örneklerin yaşanması; Hipokrat Yemini yerine, standart, güncel ve evrensel değerlerimizi içeren bir metnin kullanılmasını gerekli kılmaktadır” denildi.

Dünya Tabipler Birliği Cenevre Bildirgesi’yle belirlenen kurallar çerçevesinde tekrar düzenlenen “Hekimlik Yemini”nin, mezun olan doktor adaylar tarafından okunmasının sağlanması gerektiği bildirildi.

Yenilenmiş Hekimlik Yemini

2006 yılında Dünya Tabipleri Birliği Cenevre Bildirgesi’yle yeniden düzenlenen Hekimlik Yemini şöyle:

“Hekimlik mesleğinin bir üyesi olarak kabul edildiğim şu anda;

Yaşamımı insanlığın hizmetine adayacağıma,

Mesleğimi bana öğretenlere, hak ettikleri saygıyı ve minnettarlığı göstereceğime,

Mesleğimi vicdanımla ve onurumla uygulayacağıma,

Önceliği her zaman hastamın sağlığına vereceğime,

Hastamın bana açtığı sırları, yaşamını yitirdikten sonra bile gizli tutacağıma,

Tıp mesleğinin yüce geleneklerini ve saygınlığını, bütün gücümle koruyacağıma,

Meslektaşlarımı kardeşlerim sayacağıma,

Yaş, hastalık ya da engellilik, inanç, etnik köken, cinsiyet, milliyet, politik düşünce, ırk, cinsel yönelim, toplumsal konum ya da başka herhangi bir özelliğin, görevimle hastam arasına girmesine izin vermeyeceğime,

İnsan yaşamına en üst düzeyde saygı göstereceğime,

Bana gözdağı veriliyor olsa bile, tıbbi bilgimi, insan haklarını ve birey özgürlüklerini çiğnemek için kullanmayacağıma,

Kararlılıkla, özgürce ve onurum üstüne,

Ant içerim.”

Doktor adaylarının ettiği yemin

Tıp fakültelerinden mezun olan doktor adaylarının şu anda ettiği yemin şöyle:

“Tıp fakültesinden aldığım bu diplomanın bana kazandırdığı hak ve yetkileri kötüye kullanmayacağıma,

Hayatımı insanlık hizmetlerine adayacağıma,

İnsan hayatına mutlak surette saygı göstereceğime ve bilgilerimi insanlık aleyhinde kullanmayacağıma,

Mesleğim dolayısıyla öğrendiğim sırları saklayacağıma,

Hocalarıma ve meslektaşlarıma saygı göstereceğime,

Din, milliyet, cinsiyet, ırk ve parti farklarının görevimle vicdanım arasına girmesine izin vermeyeceğime,

Mesleğimi dürüstlük ve onurla yapacağıma,

Namusum ve şerefim üzerine yemin ederim.”