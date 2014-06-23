Esenler Kaymakamlığı, 2500 yıllık Hipokrat Yemini’ni değiştirdi

İstanbul Esenler Kaymakamlığı’nın hukuk işleri şefliği, bir aile sağlık merkezinde (ASM) çalışan hemşire ve doktorların şikâyet edilmesi üzerine verdiği soruşturma izninde bir ilke imza atarak Hipokrat Yemini’nde değişiklik yaptı.

Karar metninde 2 bin 500 yıllık Hipokrat Yemini’ne ekleme yapan hukuk işleri, sağlıkçıların soruşturulmasına, Hipokrat Yemini’nde belirtilen “... hayatımı insanlık hizmetlerine adayacağıma, hastalarımı memnun edeceğime, insan hayatına mutlak hizmette saygı duyacağıma” ifadelerini örnek gösterdi.

Hipokrat Yemini’nde “hastalarımı memnun edeceğime...” şeklinde bir ifade yer almazken kaymakam değiştirilmiş metne dayanarak, hastanın kusurlu olduğunu belirtmesine karşın, doktor ve hemşireler hakkında soruşturma izni verdi.

İklim Öngel'in Cumhuriyet'teki haberine göre, İstanbul’un Esenler ilçesinde hizmet veren bir aile sağlık merkezinde, bir hasta kayıtlı olmamasına karşın muayene olmak istedi. Merkezde görevli 2 hemşire ve doktor, önce kaydının yapılması gerektiğini belirterek hastaya iğne yapmadı. Kayıt için hastanın nüfus cüzdanı fotokopisini isteyen sağlıkçılar ile vatandaş arasında anlaşmazlık yaşandı. Bunun üzerine vatandaş, sağlıkçılar hakkında “görevi kötüye kullanmak” gerekçesiyle şikâyette bulundu. Esenler Kaymakamlığı İlçe Hukuk İşleri, yaptığı ön incelemenin ardından verdiği kararda, “Her ne kadar müşteki, aile sağlık merkezine eşinin ve çocuklarının kaydı bulunmasına rağmen kendi kaydını aldırmayarak bir ihmalde bulunmuş ise de, adı geçen ASM’de görevli doktor ve hemşirelerin hastaya ASM’de kaydının bulunmadığını belirterek ne yapması gerektiği yönünde bilgi vermelerine rağmen görevlerine başlamadan önce yaptıkları Hipokrat yemininde belirtilen ‘...hayatımı insanlık hizmetlerine adayacağıma, hastalarını memnun edeceğime, insan hayatına mutlak hizmette saygı duyacağıma...’ hususlarına uygun olarak hastanın ihtiyacı olan iğneyi yapmaları gerekirken yapmadıkları, bu nedenle de görevlerini yerine getirirken gerekli özeni göstermeyerek kusurlu davrandıkları...” ifadelerinin yer alması dikkat çekti.

Kaymakam Yüksel Ünal’ın imzasını taşıyan resmi evrakta 2500 yıllık Hipokrat Yemini değiştirilirken değiştirilmiş yemine dayanılarak, hastanın kusurlu olmasına karşın doktor ve hemşirelerin soruşturulmasına izin verildi.

Özgün Hipokrat Yemini

"Hekim Apollon, Asklepius, Higiya, Panacea üzerine ve bütün Tanrı ve Tanrıçaların huzurunda yemin ederim ki, yeteneğim ve gücüm elverdiğince bu and ve sözleri tutacağım:

Bu sanatta hocamı, babam gibi tanıyacağım, rızkımı onunla paylaşacağım, ihtiyacı olursa kesemi onunla bölüşeceğim, çocuklarına kardeşim gibi bakacağım ve öğrenmek isterlerse bu sanatı ücretsiz öğreteceğim; ilaç reçetelerini, şifahi bilgileri ve diğer bilgileri sadece ve sadece kendi evlatlarıma, hocamın çocuklarına ve hekimlik kurallarına uygun sözleşmeyle bağlı ve and içmişlere öğreteceğim.

Yeteneğim ve hakimiyetim ölçüsünde hastalarımın iyiliği için tedaviler önereceğim ve asla kimseye zarar vermeyeceğim.

İsteyen hiç kimseye öldürücü bir eczayı ne vereceğim ne de bunu tavsiye edeceğim; benzer şekilde, bir gebe kadına çocuk düşürmesi için ilaç vermeyeceğim.

Hayatımın ve sanatımın saflığını koruyacağım.

İç organlarındaki taşı keserek almayı, hastalığı çok açık olan hastalarda bile, işin ehli olan[cerrah]lara bırakacağım.

Hangi eve girersem gireyim, bütün kasıtlı kötülük ve suistimallerden ve özellikle de ister hür ister köle olsun erkek ve kadınların vücudunu kötüye kullanmaktan kaçınarak, sadece hastaya yardım için gireceğim.

Gerek sanatımın icrası sırasında gerekse insanlarla gündelik ilişkideyken edindiğim bilgileri ortalığa saçmayacağım, bir sır olarak saklayacağım ve kimseye açmayacağım.

Bu yemine sadık kalırsam hayatımı ve mesleki uygulamalarımı insanların tümünden ve her zaman saygı görerek mutlulukla sürdüreyim, ama ona ihanet eder ya da çiğnersem tam tersini yaşayayım."

Günümüzde Hipokrat Yemini

"Tıp fakültesinden aldığım bu diplomanın bana kazandırdığı hak ve yetkileri kötüye kullanmayacağıma, hayatımı insanlık hizmetlerine adayacağıma, insan hayatına mutlak surette saygı göstereceğime ve bilgilerimi insanlık aleyhinde kullanmayacağıma, mesleğim dolayısıyla öğrendiğim sırları saklayacağıma, hocalarıma ve meslektaşlarıma saygı göstereceğime din, milliyet, cinsiyet, ırk ve parti farklarının görevimle vicdanım arasına girmesine izin vermeyeceğime, mesleğimi dürüstlük ve onurla yapacağıma, namusum ve şerefim üzerine yemin ederim."