TTB: Yanlış sağlık politikalarında ısrar, sosyal cinayettir

Türk Tabipleri Birliği (TTB), günlük yeni tip Koronavirüs (Covid-199 vaka sayılarının rekor düzeyde artmasına ilişkin bir açıklama yaparken, "Yanlış sağlık politikalarında ısrar, sosyal cinayettir" dedi.

TIKLAYIN - Türkiye'de Koronavirüs | 276 kişi daha hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı 54 binin üzerinde!

TTB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Toplumsal düzeyde bulaşıcılık önlenemedi. Bilimin ışığında akılcı bir pandemiyle mücadele olmadı. Algılar üzerinden giden bir savrulmanın ortasındayız. Pandemi hızla yayılırken, toplum her gün artan bedeller ödüyor. Yanlış sağlık politikalarında ısrar, sosyal cinayettir."