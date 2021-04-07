Türkiye'de Koronavirüs | 276 kişi daha hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı 54 binin üzerinde!

Türkiye'de yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 276 kişi daha hayatını kaybederken, 2203 'hasta' olmak üzere 54 bin 740 yeni 'vaka' tespit edildi. Açıklanan günlük vaka sayısı, Sağlık Bakanlığı'nın şimdiye kadar açıkladığı en yüksek günlük sayı oldu.

Sağlık Bakanlığı, günlük Koronavirüs verilerinin yer aldığı tabloyu paylaştı.

Tabloya göre, son 24 saatte 276 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam vefat sayısı 32 bin 943'e yükseldi. Son 24 saatte tespit edilen 54 bin 740 yeni vaka ile toplam vaka sayısı da 3 milyon 633 bin 925 oldu.