TTB, vaka sayısının 87 bin 263 olabileceğini açıkladı; "Gerçekten bu ürkütücü rakam mı?"

Türk Tabipler Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyesi İbrahim Akkurt, Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı güncel Koronavirüs tablosunu yorumladı. Akkurt, "Yüzde 3,8'in (hastalarda zatürre oranı) yüzde yüzünü dört işleme döktüğümde bugünkü gerçek vaka sayısı 87 bin 263 oluyor" dedi.

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı bugünkü (16 Kasım 2020) verilerine göre, 151 bin 516 testten 3 bin 316’sında hasta tespit edildi, vefat sayısı 94; hastalarda zatürre oranı bu hafta yüzde 3,8, yatak doluluk oranı yüzde 54,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 70,8 olarak açıklanmıştı.

Türkiye’de toplam hasta sayısı 417 bin 594’e, vefat sayısı 11 bin 601’e çıktı. TTB Merkez konsey üyesi Akkurt, bakanlığın paylaştığı tabloyu yorumladı.

Akkurt, vefat sayısına ilişkin “Gerçekten 94 kişi mi?” diye sordu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun “Sadece İstanbul için bu sayıya 50 ilave edin” sözlerini hatırlatan Akkurt, hastalarda zatürre oranı üzerinden tahminlerini aktardı.

Akkurt vaka sayısını sordu

Akkurt, “PCR testi pozitif ve radyolojik, tomografik bulgusu olan olguların yüzde 3,8’i eğer 3 bin 316 ise, 35 yıllık bir göğüs hastalıkları uzmanı, bir hekim, sahada bulunan bir kişi olarak bu yüzde 3,8’in yüzde yüzünü dört işleme döktüğümde bugünkü gerçek vaka sayısı 87 bin 263 oluyor” dedi. “Vaka sayısı gerçekten bu ürkütücü rakam mıdır?” diye sordu.

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