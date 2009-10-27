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Yaşam

TTB, Sağlık Bakanlığı'ndan yanıt bekliyor

27 Ekim 2009 15:39

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Genel Sekreteri Eriş Bilaloğlu, sağlık çalışanlarının H1N1 domuz gribine karşı risk altında bulunduğunu belirtti. Bilaloğlu, ''Sağlık Bakanlığı, grip olunduğu takdirde istirahat edilmesi, yaklaşık 5 gün işe gidilmemesi önerisinde bulunuyor. Ancak bunun olabilmesi için Bakanlığın, sağlık çalışanlarının performans uygulaması kapsamında aldıkları ücretin kesilmeyeceği yönünde açıklama yapmasını talep ediyoruz'' dedi.
     Bilaloğlu, 17 sivil toplum kuruluşunun temsilcilerinin katılımıyla düzenlendiği basın toplantısında, H1N1 domuz gribinin bulaşmasında, özellikle sağlık çalışanlarının risk altında bulunduğuna dikkati çekerek, grip olan bir personelin tam olarak iyileşmeden görev yerine dönmemesi gerektiğini bildirdi.
     Eriş Bilaloğlu, hastalık halinde istirahatin zorunlu olması gerektiğine işaret ederek, bu konuda Sağlık Bakanlığının açıklama yapması gerektiğini kaydetti. Maddi gerekçeler nedeniyle, sağlık çalışanlarının da istirahat etmeyip görev yerlerinde çalışabileceklerini ifade eden Bilaloğlu, ''Sağlık Bakanlığı, grip olunduğu takdirde istirahat edilmesi, yaklaşık 5 gün işe gidilmemesi önerisinde bulunuyor. Ancak bunun olabilmesi için Bakanlığın, sağlık çalışanlarının performans uygulaması kapsamında aldıkları ücretin kesilmeyeceği yönünde açıklama yapmasını talep ediyoruz'' diye konuştu.

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