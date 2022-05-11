TTB: Saat 01.00'den sonra müzikli ortamda bulaş riskinin arttığı yönünde bilimsel bir veri yoktur
Müzik saati kısıtlaması, 00.00'dan 01.00'e uzatıldı
11 Mayıs 2022 15:07
Türk Tabipler Birliği (TTB), Covid-19 salgınını gerekçe göstererek gece yarısından sonra getirilen müzik yasağının tamamen kaldırılması yerine 01.00'e çekilmesini eleştirdi.
TTB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:
"Kapalı ortamda maske takmamak SARS-CoV-2 bulaşını önemli ölçüde artırmaktadır; ancak saat 01.00'den sonra müzikli ortamda bulaş riskinin arttığı yönünde bilimsel bir veri yoktur. Salgın bilimsel gerçeklikle yönetilir, pandemiyi bahane edip yaşam tarzı dayatmak bilim dışıdır."