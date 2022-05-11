Fatih Altaylı: Yahu size ne kimin, saat kaçta müzik yapacağından; her b*ka karışmak zorunda mısınız!

Gazeteci Fatih Altaylı, müzik saati kısıtlamasının 00.00'den 01.00'e uzatılmasına tepki gösterdi.

Koronavirüs pandemisi sırasında İçişleri Bakanlığı kararıyla 00.00'dan sonra eğlence mekanlarında müzik çalınması yasaklandı. Tedbirlerin neredeyse tamamının kalktığı ortamda müzik kısıtlamasının hâlâ sürmesi tepkilere neden olurken, İçişleri Bakanlığı'ndan dün konuyla ilgili yeni bir karar geldi. Yeni kararda, müzik çalınmasına izin verilen saat 1 saat daha ileri alındı.

Söz konusu kısıtlamaya devam edilmesi tepki toplarken, HaberTürk yazarı ve programcısı Fatih Altaylı da Twitter'dan paylaşım yaptı.

Altaylı, "Yahu size ne kimin saat kaçta müzik dinleyip müzik yapacağından. Her b*ka karışmak zorunda mısınız! 1'e kadar çalabilirsiniz ne demek? Size mi soracağız? Yeter be! Su kaçırdınız artık. Nereye diye sormayın" ifadelerini kullandı.

Altaylı sonraki paylaşımında da, Çalınan müzik çevreyi rahatsız ediyorsa ona göre durumu değerlendirirsin. Şu saatte müzik serbest ne demek. Çevreyi rahatsız etmeden isteyen istediği saatte müzik de yapar canı başka şey istiyorsa onu da yapar. Keyif kahyası olamazsınız" dedi.