TTB: Randevu aralığının beş dakikaya düşürülmesi hatalar ve şiddet doğurur!

Türk Tabipleri Birliği (TTB), randevu aralığının beş dakikaya düşürülmesi ve hekimlerden günde 90’dan fazla hastayı muayene etmelerinin istenmesi ile ilgili olarak Sağlık Bakanlığı'na taleplerini ve uyarılarını ileten bir açıklama yayınladı.