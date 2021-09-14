TTB: Randevu aralığının beş dakikaya düşürülmesi hatalar ve şiddet doğurur!

Açıklamada, muayene işleminin kayıt, anamnez, hazırlık, fizik muayene, gerektiğinde tetkik istemi, tetkiklerin incelenmesi ve tedavinin düzenlenmesi gibi aşamalarının anımsatıldı ve beş dakikalık bir sürenin yeterli olmayacağı vurgulandı. Ayrıca yeni uygulamanın özen eksikliği ile tıbbi uygulama hatalarına yol açacağına dikkat çekildi.
Ayrıca uygulamanın hekimler için şiddetin artması ve tatmin duygusunun zedelenmesi, hastalar için de yeterli ve nitelikli tanı ve tedaviye ulaşamama gibi sonuçlar doğurduğu kaydedildi.
"Ortaya çıkacak hatalardan doğrudan sağlık kurumları yöneticilerinin sorumlu sayılacağını belirtiriz”
Türk Tabipleri Birliği tarafından bugün yayınlanan yazıda: “Tıbbi bilgiye, bilimsel kanıtlara aykırı bir şekilde çıkabilecek tıbbi uygulama hatalarından bu koşullarda meslektaşlarımızın sorumlu tutulamayacağını, ortaya çıkacak hatalardan doğrudan sağlık kurumları yöneticilerinin sorumlu sayılacağını belirtiriz” ifadeleri yer aldı.
Yazıda randevu altyapısının bilimsel gereklere uygun hale getirmesi ile performans uygulamasının sonlandırılmasının birlikte ele alınması gerektiğinin de altı çizildi.