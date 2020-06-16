TTB Merkez Konsey Üyesi Samet Mengüç: Ekonomik krizin kaldıramayacağı endişesiyle toplum sürü bağışıklığına hazırlandı

Dünyada yüz binlerce insanın ölümüne sebep olan yeni tip Koronavirüs salgını can almaya devam ediyor. Türkiye'de şimdiye kadar 4 bin 825 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Koronavirüs tedbirleri 1 Haziran'da gevşetilerek kontrollü sosyal hayata geçildi. Ancak pek çok sağlıkçı tarafından tedbirlerin erken kaldırıldığı eleştirisi gelirken, TTB Merkez Konsey Üyesi Samet Mengüç’e göre de "ekonomik krizin kaldırılamayacağı endişesiyle" toplum sürü bağışıklığına hazırlandı.

TTB Merkez Konsey Başkanı Sinan Adıyaman, ülkenin tümünde vaka artışı olduğuna dikkat çekti. Adıyaman’a göre tedbirler erken kaldırıldı, bunun nedeni ise ekonomik… Adıyaman, şunları ifade etti:

“Türkiye’nin her yerinde vaka artışı var. Daha önce söylediğimiz gibi; halk sağlığı, veriler gözetilmeden ekonomik ve siyasi çıkarlar gözetilerek alınan kararlar sonrasında bu bekleniyordu. 4 Haziran’daki sokağa çıkma yasağı kaosundan sonra hükümeti defalarca uyardık. Erken açılmadığını doğru olmadığını söyledik. Epidemiyolojik verileri açıklamıyorlar, bunları açıklamaları gerektiğini ifade ettik. Sadece her akşam Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı veriler bile yeniden açılma sürecinin erken olduğunu gösteriyor. Bu açılmanın hasta sayısını artıracağını söyledik. Bugün 29 Mayıs tarihine döndük, o zaman binin üzerinde tespit edilebilen hasta vardı. Birkaç gündür doğrulanmış binin üzerinde hasta var, biz bunu öngörmüştük.”

"Hareketlilik sınırlandırılmalı"

TTB Merkez Konsey Başkanı, sözlerini şöyle noktaladı: “8 Haziran’dan bugüne yüzde yüzlük bir artış oldu, bu bile durumun ne kadar kritik olduğunu, salgının hâlâ devam ettiğini gösteriyor. Bir an önce bu yeniden açıklama kriterleri gözden geçirilmeli. Epidemiyolojik veriler göz önüne alınarak toplumsal hareketlilik kayıtlandırılmalı ki salgınla mücadele edilebilsin.”

"Sürü bağışıklığı hedefleniyor"

TTB Merkez Konsey Üyesi Samet Mengüç’e göre de vaka sayılarında yaşanan artış sürpriz değil. Mengüç, “Salgın bitmeden alınan kararlar süreci bu noktaya getirdi” dedi ve ekledi: “Sürü bağışıklığı hedefleniyor.”

Mengüç, vaka sayılarındaki artışın yurttaşlarda doğurduğu ‘ikinci dalga’ endişesi için ise henüz birinci dalganın bitmediği yorumunu yaptı. Mengüç, şöyle konuştu:

“Ekonomik krizin kaldırılamayacağı endişesiyle toplum sürü bağışıklığına hazırlandı. Alınan kararlar nedeniyle şimdi böyle bir artış yaşanıyor. Şehirlerarası nüfus hareketliliği Anadolu’daki artışta etkili oldu. Salgın artışı görülen yerlerde genç nüfus yoğun olduğu için ölümler yüksek seyretmiyor. Ancak pandemide yüzde 80 enfeksiyonu ayakta geçiriyor. Bu nedenle teşhis konması güçleşiyor ve kronik hastalığı olanlarda ya da ileri yaştaki yurttaşlarda ölümlü vakalar gerçekleşiyor.”