TTB İkinci Başkanı: Tıbbı malzemeleri temin edemiyoruz, 81 ilde beyin ve sinir cerrahi ile ortopedi ameliyatları durdu

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konsey 2. Başkanı Doç. Dr. Ali İhsan Ökten, “Biz pazartesi gününden beri ameliyatlarda kullandığımız tıbbi malzemeleri temin edemiyoruz. Ameliyatları yapamıyoruz. Bu durum sadece Türkiye'nin belli başlı illerindeki hastanelerde olmuyor. Tüm yurt genelinde sıkıntı var. İstanbul'da, Kars'ta, Antalya'da Sinop'ta yani 81 ilin hepsinde beyin ve sinir cerrahi ile ortopedi ameliyatları durdu" açıklamasını yaptı. Ökten "Bugün geçmiş olsun dediğimiz hastalarımız için başınız sağ olsun demeyi istemiyoruz bakanlık ivedilikle bu sorunu çözsün" dedi.

Halk TV'den Hava Asal'ın haberine göre, Ökten, "Döviz kurundaki oynamalar nedeniyle hastanelere medikal malzeme sağlayan firmalar mağdur olduklarını söyleyerek 6 Aralık Pazartesi gününden beri malzeme vermiyor. Bizler de ne acil ne de normal hastalarımızı ameliyat edemiyoruz. Hastalarımızın hayati tehlikeleri söz konusu." diye konuştu.

Ökten şu ifadelere yer verdi:

"Dolar ile gelen malzemelere Sağlık Bakanlığı ve SGK kuru 4 lira olarak belirliyormuş. Dolar bugün oldu 14 lira. Bir de ameliyat malzemesi veren firma bu 4 lirayı da bir yıla yakın sürede tahsil ediyormuş. Bu nedenle çalıştığımız çoğu firma ya kapandı ya da bize malzeme vermiyor. Yani sosyal medyada dolaşan 'medikal firmalar Sağlık Bakanlığı'na bağlı kurumlara malzeme vermiyoruz' sözü doğru. İki ay sonrada ilaç krizi yaşanacak. Sağlık alanında çok ciddi sıkıntılar yaşıyoruz.

Adana Şehir Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği Eğitim Sorumlusu Ökten, hastanede yaşananları "Kendi bölümümden örnek vermem gerekirse benim uzmanlık alanım beyin ve sinir cerrahisi. Skolyoz ameliyatı, omurga kırıgı ve ya eğriliği ameliyatı yapıyoruz. Biz ameliyatta sipral implat dediğimiz vidalar veya başka malzemeler kullanıyoruz. Bu malzemelerin muadili yok. Bu malzemeleri de bize firmalar veriyor. Ama şu an medikal malzemeleri vermedikleri için ameliyatları yapamıyoruz. Omurga kırığı olan bir hastayı şu an ameliyat edemiyoruz. Ortopedi de böyle bir durum var. Hastaların hayati tehlikesi bulunmakta. Nereye kadar ameliyat olmadan duracak orasını da Allah bilir"