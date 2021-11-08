TTB: Grip aşıları bitti

Türk Tabipler Birliği (TTB) Aile Hekimliği Kolu (AHEK) Başkanı Doktor Emrah Kırımlı, aşılamanın yavaşladığını ve grip salgını ile Koronavirüs vakalarındaki yoğunluğunu bir tutmamak gerektiğini belirterek, “Ne yazık ki grip aşıları bitti. Grip aşılarını da yapamıyoruz” dedi.

AHEK Başkanı Dr. Emrah Kırımlı, Koronavirüs aşılarının başladığı günden bu yana bir çok problem yaşandığını, bu durumun da aşılamada tereddütlere yol açtığını hatırlatarak, “Şu anda ise Koronavirüs aşısı neredeyse durmuş durumda. Aşı kararsızlığı, çekincesi olanlar aşı olmuyor. Bizler çok az birinci aşı yapabiliyoruz. Bazı günler Aile Sağlığı Merkezlerinde 5-6 bin gibi çok az rakamlar yapabiliyoruz. Bazı günler 6 doz Biontech aşısını tamamlayacak hastamız olmayabiliyor. Böyle durumlarda ertesi güne randevusu olanları çağırıyor veya aşıları ertesi güne bekletiyoruz. Genelde 2., 3. ve 4. dozları yapıyoruz” dedi.

"Hamilelerimizi başta aşılayamadık"

İlk dozların uygulandığı aylarda binlerce insan eş durumundan aşı olabilirken, 3. dozda bu imkanın ortadan kalkması dikkat çekerken, evde kalan hastaların aşılanmasının aksadığını da söyleyen Kırımlı, şunları söyledi:

"Aşılama başladığında 65 yaş üstü, özellikle 80-85 yaş üzeri evde kalan kırılgan olan kişilerin aşılanması için yoğun bir çaba vardı, o da biraz yavaşladı. Şimdi. 60 yaş üzeri ya da belirli kronik hastalığı olanlar 3. doz sadece Biontech olabiliyor. Eş durumundan aşılama yok. Hamilelerimizi başta aşılayamadık, onlarda da hâlâ tereddüt edip aşılanmayanlar var. Çocukları aşılamak çok zor. Çünkü 18 yaş altındakilerin aşı randevusu alabilmesi için E-Nabız uygulaması ve okullarından izin almaları gerekiyor. Bizim mesai saatlerimizle onların aşılanacağı zamanlar uyuşmuyor. Özellikle okullardaki çocukların aşılanmasının kolaylaştırılması gerekiyor.

"Genç nüfustan kaynaklanan yayılım devam ediyor"

30'lu yaştaki kişiler bana bir şey olmaz. Bu hastalık o kadar önemli değil sözlerini ciddiye aldı, hala gelip aşılanmıyor” diyerek “Ne yazık ki okullardan ve bu genç nüfustan kaynaklanan yayılım devam ediyor. Üniversitelerdeki gençlerimizin bu aşı tereddüdünü geride bırakması gerekiyor. Aşıların yapılmasına başlanmasından bu yana bir yılı aştı. Türkiye'de milyonlarca, dünyada milyarlarca aşı yapıldı. Büyük bir problem olsa zaten ortaya çıkardı. Bir de Turkovac'ı bekleyenler var. Ama Turkovac çalışmasına katılmak gönüllüsü olmak çok kolay değil, mümkün olmuyor. O da bir grup insanı geciktiriyor."

"Grip salgıyla birlikte görmekten endişe duyuyoruz"

Aralık ayı ile büyük bir salgına dönüşmesi beklenen, Dünya Sağlık Örgütü ile uzmanların uyardığı grip salgınına da dikkat çeken Kırımlı, “Okulların açılmasıyla birlikte çok sayıda solunum yolu hastalıkları görmeye başladık. Bu yoğunluğu Aralık ayında grip salgıyla birlikte görmekten endişe duyuyoruz. Ne yazık ki grip aşıları bitti. Grip aşılarını da yapamıyoruz. Vakaların arttığı, aşılamanın çok azaldığı, tedbirlerin neredeyse tamamen bırakıldığı, bir dönemde bu pastırma yazı bitecek ve kış geldiğinde biz ne yazık ki kaldıramayacağımız kadar ağır bir yükle karşı karşıya kalacağız gibi duruyor” şeklinde konuştu.