TTB’den zam sonrası bakanlığa çağrı: Sağlık ekip işidir; üniversite/SSK/BAĞ-KUR ayrımı yapılmamalı

TBMM Genel Kurulu'nda bütün pratisyen hekimlere 2 bin 500, uzman hekimlere, diş hekimleri dahil olmak üzere 5 bin lira ek gösterge zammı teklifi kabul edildi. Sağlık sendikalarından zamların sadece hekimlere değil, tüm sağlık çalışanlara yapılması gerektiğine dair sesler yükselirken, Türk Tabipleri Birliği (TTB) de konuyla ilgili açıklama yaptı.

“Sağlık ekip işidir”

Sağlığın ekip işi olduğuna vurgu yapan TTB, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Taleplerimize yönelik mücadelemiz tüm sağlık emekçilerinin hakları içindir, çünkü biliyoruz ki sağlık ekip işidir. Üniversite/SSK/BAĞ-KUR ayrımı yapılmadan sağlık emekçilerinin ücreti yoksulluk sınırının üzerine çıkarılmalı ve sağlık çalışanları emeklerinin karşılığını almalıdır.”

“Beyaz Yürüyüş” düzenlemişlerdi

Türk Tabipleri Birliği (TTB) üyesi hekimler, yaşadıkları sorunları ve taleplerini duyurmak için “Emek bizim söz bizim” sloganıyla İstanbul’dan Ankara'ya yürümüştü. Hekimlere zam yapılacağı açıklamalarının ardından TTB, “Beyaz Yürüyüş, bakanlıktan ses getirdi. Ancak hekimlerin örgütü ile görüşmeden vaatlerle bu eylemleri sonlandıramazsınız. Haklarımızı alana, bu çökmüş sağlık sistemini değiştirene kadar eylemlerimizi sürdüreceğimizi ve büyüteceğimizi bir kere daha hatırlatıyoruz” açıklamasında bulunmuştu.

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