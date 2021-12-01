Erdoğan duyurdu: Uzman ve pratisyen hekimlere 2 bin 500 ila 5 bin lira arasında zam geliyor

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, uzman ve pratisyen hekimlere 2 bin 500 ila 5 bin lira arasında zam geleceğini duyurdu.

Erdoğan partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamaların ardından çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bugün görüşmeleri başlayan asgari ücrete ilişkin olarak açıklamalarda bulunan Erdoğan uzman ve pratisyen hekimlere yapılacak zam oranı hakkında da konuştu.

AA'nın aktardığına göre Erdoğan, "(Uzman ve pratisyen hekimlere) 5 bin, 2 bin 500 lira; bu tür zamlar geliyor" dedi.

Sağlık Bakanı Koca: Düzenleme Meclis’te, tüm grupların desteğini bekliyoruz

Tele1'in aktardığına göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da konuya ilişkin olarak, "Sağlık çalışanlarına 2 bin 500 ile 5 bin lira arasında zam yapacağız. Pratisyen hekimlerin ek göstergesi 13 binden 33 bine, uzman hekimler diş hekimleri dahil olmak üzere 17 binden 40 bine ek göstergeleri çıkmış olacak. Pratisyenlere 2 bin 500, uzman hekimlere 5 bin olmak üzere bir düzenleme Meclis’te tüm grupların desteğini bekliyoruz" dedi.

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