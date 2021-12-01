Erdoğan: Kur ve enflasyon dediğin bugün artar, yarın düşer

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, döviz kurundaki yükseliş ve ekonomik gelişmelere ilişkin olarak, "Kur ve enflasyon dediğin bugün artar, yarın düşer" yorumunu yaptı. Erdoğan, "Yüksek faizden ne kadar rahatsız olduğumu cümle âlem bilir. Hiçbir zaman faizci olmadım, bugün de değilim, yarın da olmayacağım." dedi.

Erdoğan, yeni yargı paketinden de bazı detaylara konuşmasında yer verdi.

Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuştu. Erdoğan, "Yatırım, istihdam, üretim, ihracat odaklı büyüme stratejisiyle yolumuza devam edeceğimiz politika bir anda çıkmış değildir. Ülkeyi kendi rotasına döndürmek isteyenler hukuk ve ahlak dışı saldırılara maruz kalmıştır. Milletimiz her darbenin, krizin ardından gerçek gücüyle buluşturacak kadroların önünü açmıştır." ifadesini kullandı.

Grup toplantısı sonrası gazetecilere açıklama yapan Erdoğan asgari ücrete ilişkin olarak, "Halkımızı ezdirmeyeceğiz, kısa zamanda açıklayacağız. Bugüne kadar olmuş olanın çok çok üzerinde bir artış olacak." diye konuştu.

Erdoğan konuşmasında şunları kaydetti:

"Allah'ın yardımı, milletimizin desteğiyle uzun iktidar dönemimizde girdiğimiz her mücadeleyi kazandık, her badireyi atlattık, ülkemizi hedeflerinden asla koparmadık. Türkiye ekonomisini mahvedeceğiz diyenlerin değirmenlerine su taşıdılar. Bunlar işte böyle, dün başka söyler, yarın daha başka söyler. Üstelik bunu da hiç utanmadan, kendilerinden emin tavırla yaparlar. Aslında bunlar zaten faizci, bundan şüphe var mı? Sizin yemininiz makbul değil, istediğiniz kadar yemin edin.

"Yüksek faizden ne kadar rahatsız olduğumu cümle âlem bilir"

Tayyip Erdoğan dün ne dediyse bugün de aynısını söyler. Yüksek faizden ne kadar rahatsız olduğumu cümle âlem bilir. Hiçbir zaman faizci olmadım, bugün de değilim, yarın da olmayacağım. Ama siz mandacı tayfasınız. Siz son dönemde döviz kuru üzerinden yürüyen tartışmalarda aynısını yapıyorlar.

İstiyorlar ki ülke batsın, kendileri de hiçbir şey yapmadan gelip iktidara otursun. İstiyorlar ki ver eline al ekmeğine geri dönsün, millet kendi aklını bir kenara bıraksın, tarihinin en kritik mücadelesini kaybetsin, tüm demokrasi, hak, özgürlük ve kalkınma iddialarını kaybetsin. Biz bu kifayetsiz muhterislere her zamanki gibi çok beklersiniz diyoruz. Bu mankurtlara hadi oradan diyoruz.

Biz büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını engellemek için her yola başvuranlara kazanamayacaksınız diyoruz. Dün vesayete, darbecilere, para baronlarına karşı hangi mücadeleyi verdiysek bugün de faiz lobisine, üretim ve istihdam düşmanlarına karşı aynı mücadeleyi veriyoruz. İnşallah bu yoldan da geri dönmeyeceğiz.

"Kur ve fiyat artışından kaynaklanan olumsuzlukları dikkatle izliyoruz"

Biz milletimizin asil bireylerini döviz kurundaki yükseliş ve fiyatlardaki artış gibi hususların yol açtığı belirsizlikler karşısında yaşadıkları samimi endişeyi anlıyoruz. Ülkede yatırım, istihdam, üretim ve ihraca tarafındaki olumlu gelişmeleri takip ederken, kur ve fiyat artışından kaynaklanan olumsuzlukları dikkatle izliyoruz.

"Çarşı -pazardaki kimi ürünlerde yaşanan fahiş fiyat artışlarının çoğunun mantıklı bir izahının olmadığını da görüyoruz"

Kurla ilgili beklentinin rakamın seviyesi değil istikrarın sağlanması noktasında olduğunun farkındayız. Her ne kadar önemli bir kısmı küresel dalgalanmalar kaynaklı olsa da çarşı pazardaki kimi ürünlerde yaşanan fahiş fiyat artışlarının çoğunun mantıklı bir izahının olmadığını da görüyoruz.

Bu zincirleme fiyat artışlarının zehirlediği iklimin bir an önce temizlenmesi gerektiğini biliyoruz. Bu tablo küresel ekonomisindeki değişimin birlikte gerçekleştiği bir dönemden geçiyor olmamızdan kaynaklanıyor. Biliyorsunuz Türkiye, pek çok gelişmekte olan ülkenin yerinde saymasına neden olan yüksek faiz üzerine kurulu para politikasını artık terk etti.

Bunun yerine yatırımı, istihdamı esas alan büyüme stratejisine ve ona uygun adımlara geçmiş bulunuyoruz. Salgın döneminde Çin'le Avrupa arasındaki en önemli üretim merkezi olan ülkemizin neredeyse dünyada büyümesini sürdüren yegane ekonomi haline gelmesini bu değişime borçluyuz.

Nitekim dün 2021'in üçüncü çeyrek büyümesi yüzde 7,4 olarak açıklandı. Bu büyüme oranıyla G-20 içinde ilk sırada yer alıyoruz.

Milli gelirimize gelince bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7.8 arttı. Türkiye, hedeflerine doğru kararlılıkla ilerlemektedir. Ülkemizin ihracatı sadece rakam olarak değil yapısal olarak da güçlü bir konuma yükseliyor. Üretimimizi bir yılda iki katına çıkaracak sağlamlıkta bir altyapıya sahibiz. İnşallah 2021'i çift haneli büyüme ile kapatacak bir yere doğru gidiyoruz.

"Belki siyaseten en riskli ama ülkemiz için en doğru planı yaptık"

Belki siyaseten en riskli ama ülkemiz için en doğru planı yaptık, yapıyoruz. Çıksın birisi siz faizi düşürerek yanlış yapıyorsunuz. Diyemez. Çünkü doğrusu bizim yaptığımızdır. Biz yanlış yolda ilerliyor olsaydık başkaları önümüzü keserdi.Tüm sektörlerden yeni yatırımlarla kesintisiz bir kapasite büyüme yarışındayız. Ülkemizi fırsatını bulduğunda kaçıp gidecek sıcak paranın cenneti yapmak yerine kalıcı yatırımların mücadelesini veriyoruz. Asıl zenginliğin ülkenin üretim gücüyle olduğunu biliyoruz.

"Kur dediğin bugün artar, yarın düşer"

Faiz düştüğünde paradan para kazanan dışında kimsenin kaybı olmaz. Kur dediğin bugün artar, yarın düşer. Enflasyon dediğin bugün artar, yarın düşer. Ekonomide de dünya beşten büyüktür diyoruz.

Kurdaki ve fiyatlardaki yükselişin makul sınırları aşan kısımları yeni politikayı engelleme girişimlerinin neticesidir. Birileri bu denklemi tersinden kurmaya çalışıyor. Ey Bay Kemal, siz otel odalarında IMF ile kulis atanlar değil misiniz? Biz sizin ne olduğunu biliyoruz. Bugün tüm büyük ekonomiler faizleri en alt seviyede tutarken enflasyonda ciddi yükselişle karşı karşıyalar. Türkiye gibi tarihi olarak yüksek enflasyona şerbetli bir ülkede yüzde 20 düzeyi kısa sürede çözülebilir bir sorunu ifade ediyor. Avrupa'da yüzde 4-5'ler, üretimde yüzde 30'lar büyük bir felaketin işaretidir. Küresel faiz lobilerinin çıkarlarını savunarak yerli, milli, vicdanlı ve ahlaklı olunmaz."

"Stokçulara bu ülkeyi biz mezar edeceğiz"

Malını iki kat, üç kat satmaya çalışanların sonu hüsran olacaktır. Ekranları başında bizi izleyen milletime sesleniyorum; stokçulara bu ülkeyi biz mezar edeceğiz. Stokçuluk bizim dinimizde haramdır, bunu yapamazsınız. Yapanlar varsa bunun bedelini ödeyeceklerdir. Osmanlı bunun bedelini ağır ödetti, biz de ödeteceğiz. Birinci derecede Ticaret Bakanlığı olmak üzere bunların üzerine üzerine gideceğiz. Vatandaşlarımıza çağrıda bulunmak istiyorum, alışveriş yaparken de döviz alırken de sağduyudan ayrılmayın, uzun vadeli düşünmeyi tercih edin.

"Yüksek faiz ve düşük kur üzerine kurulu sömürü düzeni ülkemize tekrar dönemeyecektir"

Yüksek faiz ve düşük kur üzerine kurulu sömürü düzeni ülkemize tekrar dönemeyecektir. Bizi çalışmak kurtarır, hep birlikte daha çok çalışacağız. Bu yıl sonu itibariyle 10'ların üzerine çıkacağız.

Ne yaptığımızı, nasıl yapacağımızı, hangi risklerle karşılaşacağımızı, hangi sonuçlar elde edeceğimizi biliyoruz. Türkiye'yi güçlü ekonomiye de kavuşturacağız. Gelişmiş ülkeler arasında yerimizi alana kadar bize durmak, duraksamak, tereddüt etmek yoktur.

Dünyada enerji fiyatlarının tarihin en yüksek seviyesine ulaştığında biz hanelerde kullanılan doğal gazı 4'te 1, elektriği yarı fiyatına insanlarımıza sunuyoruz. İşte bilboardlara asmışlar, bunlarda utanmak yok. Ne diyorlar zam,zam,zam, utanın ya utanın. Şu anda Avrupa'da enerji fiyatlarına bakın.

Petrolden üretilen akaryakıtı Avrupa dahil bölgemizde en ucuza veren ülke biziz. Hangi yüzle kalkıp da bu tür bilboardlara asabiliyorsun?

"Biz vatandaşımızı düşünüyoruz ama siz hırsızları koruyorsunuz"

Utanmak, haya yok. Biz vatandaşımızı düşünüyoruz ama siz hırsızları koruyorsunuz.TOKİ'nin varlıklarına el koyanları koruyorsunuz. Sizin karakteriniz bunlar üzerine kuruludur. Alım gücü düşen dar gelirli vatandaşlarımızı rahatlatacak adımları birer birer hayata geçirmeye hazırlanıyoruz.

Milletimiz müsterih olsun, hiçbir insanımızı ne işsizliğe mahkûm ettireceğiz, ne hayat pahalılığı altında ezdireceğiz, ne de sahipsiz bırakacağız.

İki destek paketini burada yeniden hatırlatmak istiyorum. Küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik pakette 50 kişinin altında çalışanı olan firmalara istihdama kattıkları her bir kişi için 100 bin TL'ye kadar krediye erişim imkanı sağlıyoruz. İstihdam yapacak işletmelere faizsiz kredi imkanı sağlamış olacağız. Amacımız 50 bin yeni, istihdamın önünü açmaktır. İmalata dayalı ithal ikamesi destek paketinde uzun vadeli kredi imkanı oluşturarak üretime öncelik veren yatırımları destekliyoruz. Yakın tarihlerde yaşananlardan özellikle çıkarılması gereken en önemli derslerden biri demokrasimizin kazanımlarına yönelik hak ve özgürlüklere, bunların garantisi olan bağımsız ve tarafsız, adalet sistemine sahip çıkmamız gereğidir.

Milletimiz her alanda olduğu gibi adalet hizmetlerinde de en iyiye layıktır. Türkiye'nin gücüne güç katacak yolun hukuk ve demokrasiden geçtiği inancıyla hükümetlerimiz döneminde adalet alanında reform irademizi canlı tuttuk. 5 yargı paketini hayata geçirdik.

Yeni yargı paketi

Bugüne kadar uygulamaya geçirdiğimiz reformlarla milletimizin değişen ihtiyaçlarını karşılayacak hukuki düzenlemeler yaptık. Adalet Bakanlığımız Meclisimizin takdirine sunacağımız yeni bir yargı paketinin daha hazırlıklarına başladı. Bu paketteki düzenlemelerle vatandaşlarımızla idarenin mahkemelik olduğu davaların temeline sulh yolunu koyma anlayışı hakim olacaktır. Tazminat davalarında uzun yargılamadan kaynaklı mağduriyetlerin önüne geçmek için ödeme yapılacak sistem getirilecek. Kadınlara yönelik taciz ve takip eylemlerinin cezalarını ağırlaştıracak düzenleme üzerinde de çalışıyor."

Grup toplantısının ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"TCMB'nin döviz müdahalesi) Böyle bir şey gerekli olduğu zaman Merkez Bankası bu tür müdahaleleri yapar, yapma hakkına sahiptir.

"(3600 ek gösterge) 'Ama' ile fakat' ile konuşmaya gerek yok. O da olacak.

Asgari ücret noktasında bugüne kadar olmuşun çok çok fevkinde bir neticeyi inşallah açıklamış olacağız"