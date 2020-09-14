TTB'den sağlık çalışanlarına eylem çağrısı; "Yönetmiyorsunuz, tükeniyoruz"

TTB, Covid-19 salgınından dolayı artan vaka sayısına dikkat çekmek ve yaşamını yitiren sağlık çalışanlarını anmak amacıyla tüm sağlık çalışanlarını bir hafta boyunca yapacakları eylemlere katılmaya çağırdı.

TTB'den yapılan yazılı açıklamada, "Suçu vatandaşa, yükü hekimlere ve sağlık çalışanlarına yıkanların tarihsel sorumluluğunu her gün ama her gün hatırlatmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verildi.

TTB'nin açıklaması şöyle:

“TTB olarak; Covid-19 salgınına dair duyarlılığın ve tedbirlerin arttırılması için 14 Eylül – 18 Eylül #YönetemiyorsunuzTükeniyoruz Haftası ilan ediyoruz!

1. Hafta boyunca her gün yapılacak etkinlikler de esas alınarak; hekimlerin ve sağlık çalışanların Covid-19 salgınındaki durumunu, taleplerini, beklentilerini ve salgındaki vahim tabloyu yansıtan güncel sosyal medya kampanyaları düzenlenecek.

2. Başta sağlıkçı ölümleri olmak üzere Covid-19 kaynaklı ölümlere ve artan hasta sayısına dikkat çekmek, bugüne kadar Covid-19 nedeniyle yitirdiğimiz bütün yurttaşlarımızın ve sağlık çalışanlarının anısına saygı gereği; sağlık kurumlarında ve tüm yaşam alanlarında 1 hafta boyunca “siyah kurdele” takılacak.

3. Siyah kurdele ile cisimleşen farkındalığı yaygınlaştırma amacıyla, kurdele içerikli afişler hastane odalarından eczanelere, binalarımızın dış cephelerinden, oda pencerelerimize kadar hayatın her mekanına yaygın olarak asılacak.

4. Covid-19 konusunda, haziran ayında hükümet tarafından atılan “yeniden normalleşme” politikasının ortaya çıkan vahim sonuçlarını görünür kılmak ve Covid-19 ile mücadelenin en ön safındaki hekim ve sağlık çalışanlarının durumunu yansıtmak ve yetkili konumdakilere sorumluluklarını bir kez daha hatırlatmak üzere;

15 Eylül Salı günü bütün illerde Tabip Odası Yönetim Kurullarının (gerekirse odanın seçili kurul ya da aktivistlerinden de destek alarak) bulundukları şehrin büyüklüğüne göre ayrı ana güzergahlar belirleyerek; “maske-siperlik-tulum ya da tam beyaz” donanımla ve ellerinde #YönetemiyorsunuzTükeniyoruz yazılı tek bir “büyük dövizle” her şehir (17.30-20.00) kendi arasında belirleyeceği bir saatte belirlenen hat boyunca tek kişilik bir yürüyüş gerçekleştirecek, bitiş noktasında fizik mesafeye dikkat edilerek toplu karşılama yapılacak ve orada açıklama yapılacak, yapılabilen illerde bu etkinlik cuma gününe kadar devam ettirilecek,

5. 17 Eylül Perşembe günü saat: 12.30’da hastaneler ve bütün sağlık kurumlarında yitirdiğimiz hekimler ve sağlık çalışanlarının anısına; diğer iş yerleri ve her yerde bugüne kadar resmi olarak Covid-19 vefatı kabul edilen ve resmi Covid-19 kayıtlarında görülmese de bu dönemde “bulaşıcı hastalıktan” vefat eden on binlerce yurttaşımızın anısına 1 dakikalık saygı duruşları için bütün diğer kurumlara ve kamuoyuna çağrı yapılacak.

İstanbul'da yarın temsili yürüyüş düzenlenecek

İstanbul Tabip Odası, #YönetemiyorsunuzTükeniyoruz” etkinlikleri kapsamında eylem takvimini açıkladı.

Açıklamada, Türk Tabipleri Birliği’nin çağrısıyla yapılacak etkinlikler kapsamında İstanbul’da tüm sağlık kurumlarında siyah kurdele takılarak çalışılacağı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“15 Eylül 2020 Salı, 12.30’da İstanbul Tıp Fakültesi önünden başlayıp Haseki EAH Poliklinikler binası önünde son bulacak temsili yürüyüşte maske, siperlik, koruyucu tulumlarımızı giyerek hekimler ve sağlık çalışanlarının omuzlarındaki ağır yükü, tükenmişliği vurgulayacağız.

Başta sağlıkçı ölümleri olmak üzere COVID-19 kaynaklı ölümlere ve artan hasta sayısına dikkat çekmek ve yitirdiğimiz meslektaşlarımızın, sağlık çalışanlarının ve yurttaşlarımızın anısına saygı gereği; 17 Eylül 2020 Perşembe günü 12.30-13.30 arasında 1 dakikalık saygı duruşu ve anma etkinlikleri gerçekleştireceğiz.

Suçu vatandaşa, yükü hekimlere ve sağlık çalışanlarına yıkanlara tarihsel sorumluluklarını yılmadan, her gün hatırlatmaya devam edeceğiz."