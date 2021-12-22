TTB'den Sağlık Bakanlığı'na Covid-19 tedavisinde etkisiz çıkan 'Favipiravir' ilacıyla ilgili sorular: İlacın Türkiye’de acil kullanım onayı ve ruhsatı var mı?

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Covid-19 tedavisinde kullanılan ve etkisiz olduğu kanıtlanan Favipiravir adlı ilaçla ilgili Sağlık Bakanlığına sorular yöneltti. Hekimler, ilacın kullanılmaya devam edildiğini belirterek "Türkiye’deki tıbbi uygulamalarda genellikle Avrupa ve ABD’nin yetkili kurullarının tedavi protokolleri izlenirken, Favipiravir için neden bu yöntem izlenmemiştir? İlacın Türkiye’de acil kullanım onayı ve ruhsatı var mıdır?" diye sordu.

TTB'nin Twitter üzerinden yaptıkları açıklama şöyle:

"Klinik yararı olmadığı kanıtlanmasına karşın kullandırılmaya devam edilen favipiravir ilacına ilişkin sorularımız, Sağlık Bakanlığı tarafından yanıtlanmayı bekliyor:

Favipiravirin SARS-CoV-2 üzerindeki spesifik mekanizması/mekanizmaları (in vitro etkiler) nelerdir?

Pandeminin başında ilaç için randomize kontrol çalışması yapılmış mıdır? Yapıldı ise sonuçlar kamuoyu ile niçin paylaşılmamıştır?

COVID-19'a özel olarak bu ilacın güvenlik profili nedir? İlacın etkilerinin izlenmesi, raporlanması ve değerlendirmesi yapıldı mı? Ardından Dünya Sağlık Örgütü İlaç İzleme Merkezi’ne bildirildi mi?

Türkiye’deki tıbbi uygulamalarda genellikle Avrupa ve ABD’nin yetkili kurullarının tedavi protokolleri izlenirken, favipiravir için neden bu yöntem izlenmemiştir?

İlacın Türkiye’de acil kullanım onayı ve ruhsatı var mıdır?"