TTB’den maske kararına tepki: Topluma maskeden vazgeçmemeyi öneriyoruz

Bilim Kurulu toplantısından kapalı mekanlarda maske kullanımının kaldırılması kararının ardından, kapalı mekanlarda, topluma "mesafeyi koruma ve maskeden vazgeçmemeyi" önerdiklerini belirten Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı'ya göre karar, bilim dışı yaklaşımın tezahürü.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, korona virüsü tedbirleri kapsamında yaklaşık 3 yıldır uygulanan kapalı mekanlarda maske kullanma zorunluluğunun tümüyle kaldırıldığını açıkladı.

Gazete Duvar'a konuşan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı, yeni varyant risklerinin olduğu bir dönemde bu kararın alındığını belirterek, "Hem Avrupa ülkelerinde hem de Çin’de birtakım yeni önlemler gündeme geliyor ve tartışılıyor. Bu durumdayken böyle bir kararı almış olmak bilim dışı yaklaşımın tezahürü" dedi.

"Ölüme varabilecek bir adım atıldı"

Yetkililerin maske zorunluluğunun ortadan kaldırılması kararını havaların ısınmasıyla ilişkilendirdiğini söyleyen Fincancı’ya göre özellikle insanların çalışma ortamlarında riskler var. Çalışma ortamlarında kalabalığı azaltacak önlemlerin alınmadığını, mesafenin korunmasına dönük adım atılmadığını hatırlatan Fincancı, "Havalandırması uygun olmayan çalışma ortamlarının maskesiz ortama dönüştürülmesi ciddi riskler barındırıyor" dedi ve şöyle devam etti:

"Toplumsal hareketliliğin arttığı ve ülkeler arası geçişlerin yoğunlaştığı bir turizm sezonuna giriyoruz. Başka ülkelerde açığa çıkabilen varyantların Türkiye’ye gelişi ve hızla yayılması söz konusu olabilir. Bunun yanı sıra Türkiye’de aşılama oranları da çok ciddi anlamda düşük. Özellikle hatırlatma dozlarının yapılmadığını görüyoruz. Bütün bunlarla birlikte bakıldığında Türkiye’de insanların aşılı olması halinde ölümlerden korunması mümkünken hatırlatma dozu sayıları yetersiz olduğu için insanları ağır hastalıklarla karşı karşıya bırakacak, ölüme varabilecek bir adım atıldı."

"Maskeden vazgeçmeme tavsiyesi verildi"

Kapalı mekanlarda topluma mesafeyi koruma ve maskeden vazgeçmemeyi önerdiklerini belirten Fincancı, "Özellikle de havalandırmanın kötü olduğu yerlerde daha koruyucu özellikteki maskelerin kullanılması gerekiyor. Açık alanlarda mesafe korunabiliyorsa tabii ki maske takılmayabilir. Bunu da çok daha önce söylemiştik" dedi.

Bilim Kurulu’nda alınan "Sadece toplu taşım araçları ile sağlık kuruluşlarında maske uygulamasına, vaka sayısı binin altına düşene kadar bir müddet daha devam edilecek" açıklamasına Fincancı, "Öncelikle vaka sayılarıyla ilgili yaklaşımın hakikati ifade ettiğini bilmiyoruz. Test oranlarına baktığımızda, varyantların hangi yaygınlıkta olduğunu bilmediğimiz koşullarda Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği bir sınır değer gerçekliğe de tekabül etmiyor" değerlendirmesini yaptı.