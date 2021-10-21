TTB'den gebelik öncesi, gebelik ve emzirme döneminde aşı yapılması kararı yorumu: Doğru ancak çok geç kalınmış bir karar

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Sağlık Bakanlığı'nın Aşı Uygulama Rehberi'nde güncellemeye giderek gebelik öncesi, gebelik ve emzirme döneminin tamamında aşı yapılmasını önerdiğini bildirdi. TBB'den, "Güncelleme doğru ancak çok geç alınmış bir karardır" açıklaması yapıldı.

TTB’den yapılan açıklamada, "Covid-19 gebelerde gebe olmayanlara göre daha ağır seyretmekte ve daha fazla ölümle sonuçlanmaktadır." bilgisi verilerek, Sağlık Bakanlığı'nın, gebelerin ve emziren annelerin Covid-19 verilerini kamuoyu ile paylaşması istendi.

TTB'den yapılan açıklama özetle şöyle:

"Güncelleme doğru ancak çok geç alınmış bir karar"

"Sağlık Bakanlığı, Aşı Uygulama Rehberi’nde güncellemeye giderek gebelik öncesi, gebelik ve emzirme döneminin tamamında aşı yapılmasını önerdi. Güncelleme doğru, ancak çok geç alınmış bir karardır. Sağlık Bakanlığı, gebe kalmayı düşünenleri, gebeleri ve emziren anneleri Covid-19’dan korumak için aşı olmaya teşvik etmek amacıyla özel bir çalışma henüz yapmamıştır. Bu konu ile ilgili olarak ülkemizde gebelerde ve emziren annelerde CoronaVac ve Pfizer-BioNTech uygulamalarıyla ilgili elindeki zengin ve uluslararası kaynaklara yardımcı olabilecek nitelikte verileri, bilimsel bir analizini yaparak kamuoyu ile paylaşmamıştır. Anne ve bebek ölümleri en önemli halk sağlığı sorunlarından biridir. Covid-19 da bu ölümlerde önemli risk etmenlerinden biridir. Sağlık Bakanlığı'nın konuyla ilgili elindeki bilimsel bilgileri zamanında paylaşmaması, analiz etmemesi ve sonuçlarına göre politika geliştirmemesi onlarca anne ve bebek ölümlerine neden olmuştur.

"Covid-19 gebelerde daha fazla ölümle sonuçlanmakta"

Covid-19 gebelerde gebe olmayanlara göre daha ağır seyretmekte ve daha fazla ölümle sonuçlanmaktadır. Aşılar gebelik öncesinde ve gebeliğin başlangıcından itibaren her dönemde uygulanabilir. Sağlık Bakanlığı, bütün pandemi sürecinde gebelerde ve emziren annelerde kaç Covid-19 vakasının meydana geldiğini; vakaların kaçının hastanede-yoğun bakımda yattığını ve ölüm sayılarını; sosyoekonomik özelliklerini; yaş, ek hastalık ve aşı olma bilgisini; aşı olan ve olmayanlarda hastalık, hastaneye yatış, yoğun bakım ve ölüm sayılarıyla ilgili karşılaştırmalı analizleri; gebelik sırasında Covid-19 aşısı olan ve olmayan kişilerde meydana gelen düşük ve ölü doğum sıklıklarını; aşı olan gebelerde ve emziren annelerde aşı sonrası istenmeyen durumların ne olduğunu; aşıya bağlı bir anomali gelişip gelişmediğini haftalık olarak kamuoyu ile paylaşmalıdır. Bu paylaşım, aşıya olan güveni artıracak ve gebelerde aşıyla önlenebilir yaşam kayıplarını önlenmesine büyük katkı sağlayacaktır." (ANKA)