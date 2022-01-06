TTB'den Dr. Tomris Cesuroğlu anlattı: 5 yaş üstü çocuklar aşı olmalı mı?

Hürriyet yazarı Fulya Soybaş, çocuklarda Covid-19 ve aşı konusuyla ilgili olarak TTB Okul Sağlığı Çalışma Grubu Üyesi Dr. Tomris Cesuroğlu ile yaptığı görüşmeyi köşesine taşıdı.

Dr. Cesuroğlu, Covid-19'u ağır geçirme ve vefat riskinin çocuklarda düşük olduğunu söylerken, "5 yaşında bir çocuğun hayatını kaybetme riski 65 yaşındaki bir yetişkinin hayatını kaybetme riskinin binde biri. Ama bu demek değil ki çocukları aşısız bırakacağız. Hele de Omikron gibi hızlı yayılan bir varyant söz konusuyken. Vaka sayıları yükseldiği zaman nadir olan da görülür olmaya başlıyor. Dolayısıyla çocukları korunmasız bırakmamalıyız. 5-11 yaşa da aşılama hakkı verilmeli. Türkiye bu konuda geri kaldı" ifadesini kullandı.

Cesuroğlu, aşının çocuklarda güvenli olup olmadığı, kalp kası iltihabı söylentileri hakkındaki soruya ise şu yanıtı verdi:

"Dünyada milyonlarca çocuğa yapıldı. 5-11 yaş arası güvenlik sorununa rastlanmadı. Ebeveynler hiç endişe etmeden çocuklarını aşılatabilir. 12-17 yaş arası aşılar da etkili ve güvenli. mRNA aşılarının ikinci dozundan sonra çok çok nadir, milyonda bir mertebesinde kalp kası iltihaplanması görüldüğü raporlandı. Ancak yapılan ileri analizlerde nadir görülen bu durumun ağırlıklı olarak Moderna aşısında olduğu, Türkiye’deki BioNTech aşısında belirgin olmadığı görüldü. Bu nedenle Avrupa ülkeleri çocuk ve gençleri BioNTech ile yaygın şekilde aşılıyor. Bir de şunu düşün: Hastalığın kendisine yakalanmak, çok nadir görülen bu durumlardan daha tehlikeli sonuçlara yol açıyor. Milyonda bir de olsa aşısı olan bir hastalıktan, bir çocuğu ya da genci neden kaybedelim!"