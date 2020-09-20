T24 LogoT24 Logo
Koronavirüs

TTB'den Covid-19 anketi: Salgın İstanbul’dan Anadolu’ya yayıldı

20 Eylül 2020 22:39

Türk Tabipleri Birliği (TTB), 62 ilden her birinin ortalama 8.49 hastayı izlediği 9 bin 103 aile hekiminin katıldığı anketin sonuçlarını paylaştı.

ETİKETLER

ttbkoronavirüsankat
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24