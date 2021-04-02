TTB Covid-19 İzleme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Pala: Ağır hasta sayısı ile kıyaslandığında ölenlerin sayısında daha önceki aylara göre önemli bir artış gözleniyor

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Covid-19 İzleme Kurulu Üyesi ve Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kayıhan Pala, "Ağır hasta sayısı ile kıyaslandığında ölenlerin sayısında daha önceki aylara göre önemli bir artış gözleniyor." değerlendirmesini yaptı.

Pala, Twitter hesabından, "Bu artış bildirim sisteminde örneğin ağır hasta ölçütlerinde yapılan değişiklikten ya da yeni varyantların daha ölümcül olmasından kaynaklanıyor olabilir. İncelenmeli." paylaşımını yaptı.