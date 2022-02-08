TTB Başkanı Fincancı: Tükenmiş hekimler, tükenmiş emekçiler sağlığı olanaksız kılıyor

Sağlık çalışanları, maaşlarının ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi talebiyle bugün yurt genelinde iş bıraktı. İstanbul’da iş bırakan hekimler, Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi önünde basın açıklaması yaptı. Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı, “Tükenmiş hekimler, tükenmiş emekçiler sağlığı olanaksız kılıyor. Biz, herkesin erişebildiği eşit ve ücretsiz bir sağlık hizmeti için mücadele ediyoruz” dedi.

TTB’nin sağlık çalışanlarının özlük haklarının iyileştirilmesini içeren düzenlemenin Meclis’e getirilmesi için başlattığı ‘Beyaz Nöbet’ eylemi kapsamında, bugün ülke genelinde acil servisler ve yoğun bakım üniteleri dışında hizmet verilmedi. İstanbul’daki iş bırakma eylemin merkez noktası, Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi önü oldu.

Buradan yapılan kitlesel basın açıklamasına, İstanbul Tabip Odası, İstanbul Diş Hekimleri Odası, İstanbul Eczacı Odası, İstanbul Veteriner Hekimler Odası, SES İstanbul şubeleri, Genel Sağlık-İş İstanbul Şubesi, Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası, Devrimci Sağlık İş üyesi sağlıkçılar katıldı.

Burada yaptığı konuşmada, "Uzun süredir hep birlikte sesimizi duyurmaya, haklarımızı almaya çalışıyor, bunun için mücadele ediyoruz" diyen TTB Merkez Konseyi Başkanı Fincancı, şunları söyledi:

"Tükenmiş hekimler, tükenmiş emekçiler sağlığı olanaksız kılıyor. Biz, sağlığı olanaksız kılan bu sağlıkta dönüşüm programına karşı, sağlığı çökerten bu adımlara karşı, koruyucu sağlık hizmetlerinden yana, herkesin eşit biçimde erişebildiği ücretsiz bir sağlık hizmetine ulaşabilmesi için de mücadele ediyoruz. Hepimizin hakları için mücadele ediyoruz. Biz, birlikte üretiyoruz, birlikte üretmekten gelen gücümüzü kullanmaktan da çekinmiyoruz. Üretimden gelen haklarımızı alacağımız günler yakın. Yeter ki birlikte yan yana durarak mücadeleden vazgeçmeyelim."

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"Taleplerimiz karşılanmazsa uzun süreli g(ö)reve hazırız"

İstanbul Tabip Odası Başkanı Pınar Saip de şöyle konuştu:

"Bizleri artık sağlık hizmeti veremez hale getiren bu çalışma yaşamının sürdürülemez olduğunu bir kez daha ifade ediyoruz. Oyalama değil, hakkımız olanı istiyoruz. Yaşama adanmış bir mesleğin mensupları olarak hakkımızı gasp eden bu bozuk düzene karşı alternatifsiz değiliz. Bize dayatılan bu çalışma koşulları, bu sefalet ücretlerin kader olmadığını biliyoruz. 14 Mart Sağlık Haftası’na doğru giderken büyük sağlıkçı buluşmaları gerçekleştireceğiz. Taleplerimizin karşılanmaması durumunda daha uzun süreli ‘g(ö)rev’e hazır bulunduğumuzu da buradan kamuoyuna bildirmek istiyoruz"

Sağlıkçıların talepleri sıralandı:

Pınar Saip, sağlıkçıların taleplerini şöyle sıraladı: