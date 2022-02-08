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Sağlık çalışanları yurt genelinde grevde: “Haklarımızı alana kadar mücadeleye devam!”

08 Şubat 2022 12:36

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Türk Tabipleri Birliği’nin çağrısıyla sağlık çalışanları çalışma şartlarının iyileştirilmesi için greve çıktı.

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Tekirdağ

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