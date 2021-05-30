TTB Başkanı Fincancı: Sağlık çalışanlarına yönelik suçlarda ‘hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kaldırın

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, "Sağlık çalışanlarına yönelik suçlarda ‘hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kaldırın" değerlendirmesini yaptı.

Hürriyet gazetesi yazarı Fulya Soybaş'a konuşan Fincancı, "Bir kere bu yasa önemli bir kazanım. Bunun altını çizeyim. Bazı cezalar önemli derecede arttırıldı. Ama tek yasa gibi çıkmadı. 212 sayılı kanun teklifine ekleştirilerek kabul edildi. Bu da şu demek: Bazı önerilerimiz kanuna giremedi. Bunlardan birisi sağlık alanında çalışan (güvenlik dahil tüm personelin) bu kanuna dahil edilmesiydi. Bu neden önemli? Daha dün İzmir’de bir özel hastaneyi silahlarla taradılar ve hastanenin güvenlik görevlileri yaralandı. Bu da sağlıkta şiddettir! Kanun, tüm sağlık çalışanlarını kapsamalı ki bütünlük olsun. Ayrıca, sağlık çalışanlarına yönelik suçlarda ‘hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kaldırın’ demiştik. Çünkü hükmün açıklanmasının geri bırakılması ‘cezasızlık’ anlamına geliyor. Yani yapanın yaptığı yanına kalıyor. Buna yargı mensuplarının inisiyatiflerini de ekleyin... Hatırlarsanız, İzmir’de Dr. Kadir Songür boynundan jiletle yaralanmıştı. Yerel mahkeme bu saldırıya en üstten, 20 yıl ceza verdi. Ancak istinaf mahkemesi daha dün bu kararı bozdu. O nedenle bir, yasanın kapsamının genişletilmesi şart, ikinci olarak da yasanın gerçekten uygulandığına emin olmalıyız ki bu şiddetin önüne geçebilelim” dedi.