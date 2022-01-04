TTB Başkanı Fincancı'dan mahkemenin '5 dakikada 1 randevu' kararına ilk yorum

Eskişehir 1. İdare Mahkemesi 5 dakikada 1 randevu uygulamasının yürütmesini durdurdu. Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı, "Bakanlık uygulamayla ilgili bir sorumluluk almamıştı, mahkemenin kararı çok olumlu" dedi.

Gerçek Gündem’den Ece Seçil Şahin’in haberine göre, bu süreçte bakanlıktan randevu alamadıklarını ve görüşme taleplerinin yanıtsız kaldığını ifade eden Fincancı, "Bakanlıkla bir görüşme yapabildiğimizi söylemek mümkün değil. Bununla ilgili bakanlığın bir direnci var. Biz açıklamalar yaptıkça ya da başvurularımız oldukça bakanlık da bir açıklama yapma ihtiyacı duyuyor. 5 dakikada 1 randevuyla ilgili sorumluluk da almamışlardı." diye konuştu.

Fincancı şu ifadeleri kullandı:

"Yürütmeyi durdurma kararı çok olumlu bir karar. Gerekçesi de çok kıymetli. Tam da sağlık hizmetini gören bir yerden, hekimlik uygulamalarının nasıl olması gerektiğini kavramış bir bakış açısıyla gerekçe yazılmış. Bu kararı veren mahkeme üyelerini kutluyorum. Biz uzun yıllardır hekimlik uygulamalarının nasıl olması gerektiğini, özellikle hasta-hekim ilişkisinde güven kurmaktan hastanın bu güvenle yakınmalarını paylaşabilmesinin ve ardından bütünlüklü bir muayene ve değerlendirmenin gereksiniminden söz ettik ve anlatmaya çalıştık. Bunun yankı bulmuş olması bizim için değerli.

"Meslektaşlarımız, bu uygulama içinde olan başhekimliklere dilekçeyle başvurabilir. Biz de Türk Tabipleri Birliği olarak 5 dakikada 1 randevu olamayacağına dair uyarmıştık. Bu kararı uygulamak gerekiyor. Yürütmeyi durdurmanın iptali için karşı dava olabilir. Böyle bir durumda dava bölge idare mahkemesine gider, ancak sağlık otoritesi buna nasıl itiraz edebilir, karşı dava açabilir onu bilemiyorum. Çünkü bu gerçekten hekimlik ve sağlık ortamını bozucu tüm bu adımların ifşa olması anlamına gelir.""