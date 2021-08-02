TTB: Aşı tedarikindeki yetersizlikten dolayı randevusu olan insanların aşılanmasında sıkıntı yaşanıyor

Türk Tabipleri Birliği, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşısının tedarikinde yetersizlik yaşandığını belirterek, "Randevusu olan insanların aşılanmasında sıkıntı yaşanıyor." açıklamasını yaptı.

TTB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Aşı tedarikindeki yetersizlikten dolayı randevusu olan insanların aşılanmasında sıkıntı yaşanıyor. Sağlık çalışanları ise bir kez daha sorunlar ile yalnız bırakılıyor. Yaşananların sorumlusu, başından beri bir aşı programı ve planlaması yapmayan Sağlık Bakanlığı'dır." ifadesini kullandı.