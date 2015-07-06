TSK’dan 'Suriye’ye müdahale' açıklaması

“Türkiye, Suriye’ye girecek mi, girmeyecek mi?” tartışmalarına Genelkurmay’dan açıklama geldi.

Sınırın Suriye tarafındaki gelişmelerin ardından “sınır birliklerinin komutanları ile komando tugay komutanlarının Genelkurmay Karargahı’na toplantıya çağrıldığı” iddialarını TSK yalanladı.

“Son günlerde bazı basın yayın organlarında sınırdaki gelişmeler sonrası ‘olası bir harekatla ilgili sınırdaki birliklerin komutanları ile Bolu ve Kayseri dağ komando tugaylarının komutanlarının Genelkurmay Karargahı’nda toplantıya çağrıldığı’ yönünde iddialar var” diye başlayan TSK açıklamasında, söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığı savunuldu.

Cumhuriyet'in haberine göre, Genelkurmay Karargahı’nda böyle bir toplantının gerçekleşmediğini belirten yetkililer, bununla ilgili bir planlamanın da bulunmadığını bildirdi.