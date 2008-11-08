TSK'dan 'şaka ' açıklaması

Başbuğ'un şakasının basına yansıması Çiçek'i kızdırdı, TSK'dan da bir açıklama geldi.

Başbakan Yardımcısı ve Devlet Bakanı Cemil Çiçek, Eğirdir Dağ Komando Okulu ziyareti sırasında Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ’un Ergenekon şakası ile ilgili şu yorumu yaptı: "Orada olup biteni açıklamak gibi bir gayrıciddi latife olmuşsa, karşılığında da bir şeyler denmiş olmalı. El altından bir şey verildiyse, dedikodunun parçası olmak istemem"



TSK'DAN 'ŞAKA' AÇIKLAMASI



Gürak, Eğirdir'deki komando okulundaki ziyaret sırasında Başbuğ'un, hatıra olarak mermi kovanı alan Başbakan Yardımcısı Çiçek'e, "Aman dikkat et, iyi sakla, Ergenekon'dan içeri girersin" şakasına ilişkin soru üzerine, "Eğirdir'de çok önemli bir faaliyet icra edildi. Daha sonra Sayın Başbakanımız da, katılan bakanlar da değerlendirmelerini yaptılar. Bu kadar önemli bir faaliyette üzerinde durulacak bir konu değildir diye cevap veriyorum" dedi.





Dünkü "Başbuğ şakayla çaktı" haberi sonrasında bir TV kanalında soruları yanıtlayan Çiçek ise şunları söyledi:



"Bu ziyarete Sayın Başbakan ve bazı bakan arkadaşlarla Genelkurmay Başkanımız ve üst düzey komutanlar katıldı. Basın mensupları yoktu. Konunun dar kapsamda tutulması, ziyaretin belli bir hassasiyetle yapılması gerektiğini ortaya koyuyor. Böyle bir latife olduysa muhakkak karşılığında da bir şeyler denmiştir. Dışarı verilmemesi gereken ayrıntılar veriliyorsa, demek ortada düşündürücü bir husus vardır."



BEN DE GÜZEL BİR YANIT VERDİM



Öte yandan dün TBMM’de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çiçek, Başbuğ’un esprisine kendisinin de güzel bir yanıt verdiğini belirterek, şunları söylemişti: “Ama ben bunu söylemeyeceğim. Onu kim aktardıysa gidip ona sorun.”



Çiçek’in Eğirdir gezisinin ardından yapılan AKP MYK toplantısına da boş kovanları getirdiği ortaya çıktı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Çiçek, üyelere Eğirdir gezisini anlatarak, “Askerlerimiz iyi bir eğitimden geçiriliyor” yorumunu yaptı.



