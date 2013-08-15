TSK'dan Rus arama motoru Yandex'e dava

Türkiye'deki bazı askeri bölgelerin panoramik fotoğraflarını izinsiz yayımladığı gerekçesiyle Genelkurmay tarafından savcılığa şikâyet edilen Yandex temsilcisi hakkında 5 yıl isteniyor.

Rus arama motoru Yandex, Türkiye'deki bazı askeri bölgelerin panoramik fotoğraflarını izinsiz yayımlayınca TSK ile mahkemelik oldu. Genelkurmay Başkanlığı'nın şikâyeti üzerine soruşturma başlatan savcılık, Yandex'in Türkiye CEO'su Bogdan Wisnievwski hakkında 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'na muhalefet suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı. İstanbul Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Wisnievwski'nin Yandex'i temsile yetkili müdürü olduğu belirtilerek askeri yasak bölgelerin fotoğraf, harita ve krokisinin izin verilmiş olanlar dışında yayınlanmasının yasak olduğu hatırlatıldı.

Buna karşılık Yandex'in web sitesinde izinsiz olarak birinci derece askeri yasak bölgelerin panoramik görüntülerini yayınladığının tespit edildiği belirtildi. Şüpheli Wisnievwski'nin suç duyurusuna konu resimlerin ve haritaların Yandex internet sitesinde yayımlandığını kabul ettiği öne sürülen iddianamede, halen Genelkurmay ile görüşmelerinin devam ettiğini ve varılan anlaşma doğrultusunda görüntülerin kısmen karartıldığını söylediği bildirildi.Geçen günkü davanın ilk duruşmasına Wisnievwski katılmadı. Mahkemeye belge gönderen Genelkurmay, son güncellemelerde Ankara İl Jandarma ve Sincan İlçe Jandarma Komutanlığı'na ait görüntülerin kaldırıldığının tespit edildiğini bildirdi. Mahkeme, şüphelinin bir sonraki celsede hazır bulunmasına karar vererek duruşmayı erteledi.