TSK'dan ÖSO'ya destek için İdlib'e top atışı

Suriye’de çatışmasızlık bölgesinin oluşturulması için başlatılan İdlib operasyonu devam ediyor. Bölgeye henüz intikal etmediği açıklanan Türk askeri, Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) destek veriyor.

NTV'nin askeri kaynaklardan aktardığına göre TSK sınırdan İdlib'deki ÖSO'ya destek amacıyla, top atışı yaptı.

Sınıra sevk tamamlandı

Rusya, Türkiye ve İran'ın ortak kararı sonrasında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Suriye'nin kuzeyindeki İdlib kentinde gerçekleşecek operasyon için hazırlıklarını hızlandırdı.

Askeri birlikleri İdlib’e götürecek araçlar ile güvenliği sağlayacak tank ve hava savunma sistemlerinin sınıra sevki tamamlandı. Kayseri Komando Tugayı’ndan birlikler de sınıra konuşlandırıldı.

Türkiye, Rusya ve İran, eylül ayında Astana’da, çatışmasızlık bölgesine 500’er asker gönderme konusunda uzlaşmıştı. Buna göre Rusya, İdlib çevresinde, Türkiye ise kent merkezinde güvenliği sağlayacak. Türk askeri 14 ayrı noktada, 6 ay boyunca görev yapacak.