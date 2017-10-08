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ABD'den Türkiye'ye İdlib mesajı

ABD, İdlib'deki operasyona katılmıyor

08 Ekim 2017 12:29

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Orta Doğu Masası Sözcüsü Eric Pahon, Türkiye’nin; Rusya ve İran’la vardığı anlaşma çerçevesinde, İdlib'de ateşkesin korunmasına yönelik hamlesi konusunda, “NATO müttefikimiz Türkiye’nin sınırlarını koruması ve terör örgütlerinin güvenli bölgeler oluşturmalarını engelleme çabalarını destekliyoruz” açıklaması yaptı.

Pahon, “Suriye rejimi, Suriye’nin kuzey batısını sadece Suriye halkını  ve bölge güvenliğini değil aynı zamanda uluslararası terör örgütlerine de destek sağlayan El-Kaide terör örgütünün güvenli alanı haline getirmişti. NATO müttefikimiz Türkiye’nin sınırlarını koruması ve terörle mücadelesi ve terör örgütlerinin güvenli bölgeler oluşturmalarını engelleme çabalarını destekliyoruz”dedi.

"ABD'nin Nusra ile ilgili pozisyonu değişmedi"

ABD’nin bölgedeki çabaları desteklediğini kaydeden Pahon şöyle devam etti: “ABD’nin Cebhet-üş-Şam olarak bilinen Nusra Cephesi ile ilgili pozisyonu değişmemiştir, örgüt El Kaide’nin Suriye’deki uzantısıdır ve Yabancı Terör Örgütleri listesindedir.”

Daha önce El Kaide ile bağlantısını kestiğini ilan eden Nusra Cephesi'nin halen El Kaide ile bağlantısı olduğunu öne süren Pahon, örgütün Suriye halkının değil El Kaide’nin ajandasını ve amaçlarını paylaştığını dile getirdi.

Pahon ayrıca ABD’nin şu aşamada İdlib’deki operasyona katılmadığını belirtti.

Suriye'nin kuzeybatısında Türkiye sınırında yer alan İdlib ili, Türkiye, Rusya ve İran’ın Kazakistan’ın başkenti Astana’da vardığı anlaşma çerçevesinde, gerginliği azaltmak amacıyla çatışmasızlık bölgesi kapsamına alınmıştı. Muhaliflerin garantörü Türkiye ile Suriye hükümetinin garantörü Rusya arasındaki yoğun görüşmelerden sonra anlaşma, uygulama aşamasına geldi.

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