Erdoğan: İdlib'deki operasyonu ÖSO yürütüyor, askerimiz henüz orada değil; yeni inisiyatifler alacağız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından Suriye'nin İdlib kentine yönelik olarak bir askeri operasyon başlatıldığını açıkladı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) henüz operasyona katılmadığını belirten Erdoğan, "Bundan sonra da yeni inisiyatifler almaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

Gazetecilerin "Fırat Kalkanı Harekâtı'nda olduğu gibi bir yöntem mi kullanılacak?" sorusuna Erdoğan'ın yanıtı "Boksa girildiği zaman yumruğun sayısı sayılmaz" oldu. Erdoğan, "Operasyona Rusya havadan, TSK sınır içinden destek veriyor" dedi.

TSK'nın El Bab'a yönelik olarak düzenlediği Fırat Kalkanı Harekâtı'nda yedi ayda 71 asker hayatını kaybetmişti.

"Fırat Kalkanı bitti, bunun da adı açıklanır"

Operasyonun adının ne olacağına ilişkin yöneltilen soruya Erdoğan, "Fırat Kalkanı bitti, bunun da adı açıklanır" yanıtını verdi. Erdoğan, olası bir göç hareketine karşı gerekli hazırlıkların yapıldığını bildirdi.

Astana'da İdlib konusunda anlaşmaya varılmıştı

Türkiye, Rusya ve İran, "Suriye krizi" ile ilgili yürütülen Astana görüşmelerinin son toplantısında, İdlib'de çatışmasızlık bölgesi kurulması konusunda anlaşmaya varmıştı. Geçen hafta TSK, İdlib sınırına sevkiyat yapmıştı.

"Bugün İdlib'de ciddi bir harekât var"

AKP 26. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuşan Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"İlk yola çıktığımız günden bugüne kadar hangi kademede olursa olsun AK Parti'ye gönül vermiş tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Partimizin iktidara gelişinden bu yana Türkiye'nin kat ettiği mesafeyi Cumhuriyet tarihi ile mukayese ettiğimizde orataya çıkan tablo partimizin karnesidir. Bizlerin de bu tabloyu hatırlaması ve hedeflerimizin çıtasını yükseltmemiz gerekiyor.

"Kendi arkadaşalarımızın arasında bile bu refromların farkında olmayanlar var. Şahsım da dahil olmak üzere her fırsatta bu hatırlatmaları yapmayı sürdüreceğim. Milletimize her fırsatta bu hatırlatmaları ezberden ifade etmenizi istiyorum.

"Milli Takımımız dün akşam mağlup oldu. Üzüntülüyüz. Ama 3-0'a rağmen Eskişehir seyircisinin sonuna kadar Milli Takımımıza sahip çıkmasını sonuna kadar alkışlıyorum.

"Ana muhalefet de dahil olmak üzere silahlı insansız hava araçlarını konuşuyor. 'Piknik yapmaya gittiler' diyor. O dağlarda bunların inine dahi gireceğiz. Bu mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz. İçeride ve dışarıda ülkemize kim tehdit oluşturuyorsa 'Hoşgeldin' demeyeceğiz. Yerinde bastıracağız. Bunun adımları attık, atıyoruz.

"İnsanlar sandık başına gittiklerinde geçmişte aldıkları hizmetler kadar gelecekte kendilerine vaad edilenlere de bakarlar. Biz eserlerimizle konuşuyoruz. Birileri de kurusıkı atmak suretiyle konuşuyor. Yaptıklarımızı anlatmakla yetinmeyeceğiz. Yapacaklarımızı da ifade edeceğiz. Bizim için Kanal istanbul çok önemli. Süveyş, Panama kanalı nasıl anılıyorsa biz de kanal istanbul ile dünyaya yeni bir marka olarak ses vereceğiz. Bunun da adımını çok kısa zamanda atacağız.

"Biz milletimize her alanda hep yeni şeyler söyledik. Maziden atiye kurduğumuz köprünün kilit taşı değişim konusundaki kararlılığımızdır. Bu gerçekten hareketle bir süredir teşkilatlarımızda ve belediyelerimizde yenilenme ihtiyacını söyledim, söylüyorum. Belediyelerde şimdiden benzer adımları atmanın hazırlığı içindeyiz. Bu milletimizin talebidir. Değişim ihtiyacını kendi irademizle gerçekleştirmek mecburiyetindeyiz. Bunu kendimiz yapmazsak sandıkta milletimiz yapar.

"Milletle zıtlaşma olmaz. Hele hele milletle kavga olmaz. Biz siyasi hayatımızı milletimizin bize olan desteğine borçluyuz. Milletimizin 15 Temmuz'da desteği olmasaydı biz bugün yoktuk.

"Belediye başkanlarımızın bir kısmının dinlendirilmesi veya başka görevlerde görevlendirilmesi icap ediyorsa bunu karşılıklı mutabakat içinde yapacağız. Buna kimsenin alınmaması gerekiyor. Bizim kadromuzu yeni isimlerle güçlendirmekten daha doğal ne olabilir. Bunu yapmazsak geçmişteki partilerden bir farkımız kalmaz. AK Parti'yi göz göre göre bu çıkmaza sürüklemeye kimsenin hakkı yoktur.

"Çetin yollar yorgun bedenlerle aşılamaz. 2013 yılından beri öyle saldırılara maruz kalıyoruz ki sadece savunma değil taarruz gücümüzü de artırmamız gerekiyor.

"Kuzey Irak başladığı yere geri dönmeli yoksa elindeki tüm imkanları kaybeder.

"Eğer tek vatan demek milliyetçilikse milliyetçiyiz. Eğer tek bayrak demek milliyetçilikse milliyetçiyiz. Tek devlet demek milliyetçilikse milliyetçiyiz.

"Sandıkla gelen elbette sandıkla gider. Ama o sandığa kadar olan süreci de kimse göz ardı edemez. İhanet etmediği sürece görevden çekilenlerin de yeniden değerlendirme yolu açıktır.

"Sandıkla gelen elbette sandıkla gider. Ama o sandığa kadar olan süreci de kimse göz ardı edemez. İhanet etmediği sürece görevden çekilenlerin de yeniden değerlendirme yolu açıktır.

"Fırat Kalkanı Harekâtı ile açtığımız alanı şimdi de İdlib'in güvenliğini sağlamaya yönelik yeni bir adımla daha ileri taşıma gayretindeyiz. Bugün İdlib'de ciddi bir harekat var ve bu devam edecek."