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TSK'dan Erdoğan'ın 'dalkavuk' dediği CNN muhabirine özel davet

CNN mühabiri Ivan Watson, Genelkurmay Başkanlığı'nın özel davetlisi olarak Suriye-Türkiye sınırındaki TSK noktalarını yerinde inceledi

21 Ekim 2014 13:19

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Gezi Parkı olayları sırasında yaptığı yayınlar nedeniyle'dalkavuk' ve 'dış mihrak' ilan ettiği CNN muhabiri Ivan Watson, Genelkurmay Başkanlığı'nın özel davetlisi olarak Suriye-Türkiye sınırındaki TSK noktalarını yerinde inceledi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göe ABD'li gazeteci, sınırdaki askeri bölgeleri gezerek, "Türkiye'nin sınırı nasıl koruduğuna" ilişkin bir haber yaptı. Erdoğan'ın 'dış mihrak' ilan ettiği Watson, TSK'nin nöbet noktalarına girerek, görüntüler aldı.

Uzun yıllardır İstanbul'da görev yapan Watson, şu sıralarda Hong Kong'da görevini sürdürüyor.

 

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