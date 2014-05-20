Erdoğan'dan gazetecilere: Aynı patronun dalkavukları!

Başbakan Tayyip Erdoğan dün TİKA’nın açılş programında hedef aldığı Hürriyet gazetesi yazarı Yılmaz Özdil ve Posta gazetesi yazarı Yazgülü Aldoğan’ı bugün de partisinin grup toplantısında ağır bir dille eleştirdi. Erdoğan, Soma faciasına ilişkin tepki toplayan açıklamalarıyla gündem olan Özdil için için “Sürüngen" nitelemesi yaparak, “Çıkmış bir insan müsveddesi Soma'daki madencilerin bizim Manisa mitinglerinde baretleriyle oraya katılışlarını gerekçe göstererek diyor ki, "Bunlar buna müstahaktır" diyor. Neymiş, sadece zeybek oynarken kendisi diz çökermiş. Sürüngen sürüngendir ayağa kalkamaz ki diz çökebilsin. Ben diyorum ki önce sen patronunun önünde diz çöktüğünü söyle. Paranın önünde nasıl diz çöktüğünü söyle” dedi.

Soma’da yaşamını yitiren işçiler için “Bunlar ne gazidir ne şehittir” sözleriyle eleştirilen Posta yazarı Yazgülü Aldoğan için ise “Aynı patronun dalkavuklarından biri, bu da bu kadar alçaktır” ifadesini kullandı.

Erdoğan’ın açıklamaları şöyle:

Çıkmış bir insan müsveddesi Soma'daki madencilerin bizim Manisa mitinglerinde baretleriyle oraya katılışlarını gerekçe göstererek diyor ki, "Bunlar buna müstahaktır" diyor. Neymiş, sadece zeybek oynarken kendisi diz çökermiş. Ben diyorum ki önce sen patronunun önünde diz çöktüğünü söyle. Paranın önünde nasıl diz çöktüğünü söyle. Şöhret seviyesizlik basitliğin önünde nasıl diz çöktüğünü söyle. Diz çökmezmiş... Sürüngen sürüngendir ayağa kalkamaz ki diz çökebilsin.

Birr başkası çıkmışı aynı patronun dalkavuklarından biri. O da diyor ki, ne şehit ne gazi bunlar niyazi... Bir başka edepsiz bir başka ahlaksız çıkmış bunun bir musibet olduğunu o madencilerin ve bu milletin bunu hak ettiğini söyleyecek kadar şerefini ve insanlığını ayaklar altına alıyor. Niye çünkü Pensilvanya'daki örgüt liderini elebaşı gibi değil haşa mehdi ve mesih gibi görüyor. Ocaklarına ateş düşsün dedi ya, zavallı küçük beyinli, liderinin o bedduasının tuttuğunu ve Somalı madencileri bulduğuna inanıyor. Yazıklar olsun. Bırakın bu toprakları bu dine yaptığınız ahlaksız toplantıdan dolayı yazıklar olsun.

Aldoğan'nda Erdoğan'a cevap

Yazgülü Aydoğan, Başbakan Erdoğan'ın partisinin grup toplantısında gösterdiği tepkilere Twitter'da karşılık verdi. Aydoğan, "Hakaretler başladı. İnanılır gibi değil. En yukarılardan siyasi görevde olmak başkalarına hakaret etme hakkını vermez diyorsa da hukuk devletinde hesap verir" ifadesini kullandı.