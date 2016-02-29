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TSK'dan Askeri Casusluk Davası açıklaması: Beraat eden personelimizin sevincini yürekten paylaşıyoruz

"TSK mensuplarını derinden üzen davalar beklendiği şekilde beraat ile sonuçlanmıştır"

29 Şubat 2016 16:13

Genelkurmay Başkanlığı, İzmir Askeri Casusluk Davası’nda yargılanan 357 sanığın beraat etmesinin ardından internet sitesinden bir basın açıklaması yayınladı. Açıklamada ‘’Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarını derinden üzen davalar beklendiği üzere beraat ile sonuçlanmıştır. Alınan bu kararlar çerçevesinde, beraat eden personelimizin, ailelerinin ve Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının sevincini yürekten paylaşır, kendilerine sağlıklı ve mutlu günler dileriz’’ dendi. 

TSK’nın açıklaması şöyle:

1. Kamuoyunda farklı isimlerle adlandırılan, sonrasında sahte delillerin kullanıldığı ortaya çıkan ve süreç içerisinde Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarını derinden üzen davalar beklendiği şekilde beraat ile sonuçlanmıştır.

2. Türk Silahlı Kuvvetleri olarak; hukukun üstünlüğüne saygının gereği ve adil yargılanma ilkesi çerçevesinde, söz konusu yargılamaların hakkaniyete uygun neticeleneceğine olan inancımız sürekli olarak muhafaza edilmiş, verilen beraat kararları ile birlikte bu yöndeki inanç ve beklentilerimizin haklılığı tekrar ortaya çıkmıştır.

3. Alınan bu kararlar çerçevesinde, beraat eden personelimizin, ailelerinin ve Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının sevincini yürekten paylaşır, kendilerine sağlıklı ve mutlu günler dileriz.

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