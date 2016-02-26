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İzmir'deki Askeri Casusluk Davası'nda tüm sanıklar beraat etti

Davada, 357 sanık yargılanıyordu

26 Şubat 2016 15:20

İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ve kamuoyunda "Askeri Casusluk Davası" olarak bilinen "Askeri Bilgi ve Belge Bulundurulması" davasında 357 sanık hakkında beraat kararı verildi.

Mahkeme, soruşturma aşamasında görev yapan kamu çalışanları hakkında fezleke hazırlanmasını ve Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasını kararlaştırdı.

Soruşturmayı yürüten Terörle Mücadele Kanunu (TMK) 10. maddesiyle görevli Cumhuriyet Savcısı, yaklaşık bin 937 sayfa ve 315 ek klasörden oluşan iddianameyi 22Ocak 2013'te tamamlayarak, "askeri gizli bilgi ve belgeleri ele geçirme, bulundurma" suçlamasıyla 49'u muvazzaf asker, 79'u tutuklu 357 sanık hakkında dava açmıştı.

 

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