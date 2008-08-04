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Politika

TSK'da yeni dönem

04 Ağustos 2008 03:00

Yüksek Askeri Şura sona erdi.Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın 30 Ağustos 2008 itibariyle yaş haddinden emekliye ayrılacak olması nedeniyle Genelkurmay Başkanlığı'na Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral İlker Başbuğ getirildi.
Orgeneral İlker Başbuğ, Türkiye Cumhuriyeti'nin 26. Genelkurmay Başkanı olacak. Orgeneral Başbuğ, 4 yıl olan Genelkurmay Başkanlığı görevini yaş haddi nedeniyle 2 yıl yürütecek.
Genelkurmay Başkanlığı Genel Sekreterliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şura çalışmaları dışında yapılan atamalarla Orgeneral Başbuğ'dan boşalacak Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Sebahattin Işık Koşaner atandı.
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Koşaner'in yerine ise Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı Orgeneral Avni Atila Işık getirildi.
Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Ergin Saygun da emekliye ayrılan 1. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Koçman'ın yerine atandı. 2. Ordu Komutanı Orgeneral Hasan Iğsız da Genelkurmay 2. Başkanı oldu. Ege Ordusu Komutanı Orgeneral Necdet Özel ise Iğsız'ın yerine 2. Ordu Komutanlığı'na getirildi.
Orgeneralliğe yükselen 4. Kolordu Komutanı Korgeneral Aslan Güner Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanlığı'na atanırken Ege Ordusu Komutanı da Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Hayri Kıvrıkoğlu oldu.
Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Metin Ataç ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Aydoğan Babaoğlu ise görevlerini birer yıl daha sürdürecek.
Genelkurmay Başkanı, kuvvet komutanları ile diğer general ve amiral atama işlemleri, Yüksek Askeri Şura faaliyetleri dışında özel kanunlarla belirlenen esas ve usullere göre yapılıyor.
Şura kararlarına göre, Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK) 32 general ve amiral bir üst rütbeye, 46 albay ise general ve amiralliğe yükseldi. 46 general ve amiralin görev süreleri bir yıl uzatıldı.

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