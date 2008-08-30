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Politika

TSK'da yaşanan ilkler

Bu yıl TSK'da yapılan devir-teslim ve mezuniyet törenlerinde ilkler de yaşandı. Orduda ilk kez suşi ikram edildi, mezuniyet töreninde zılgıt çekildi

30 Ağustos 2008 03:00

Bu yıl TSK'da yapılan devir-teslim ve mezuniyet törenleri iki kez ilklere sahne oldu.

27 Ağustos çarşamba günü Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nda, komutanın, Orgeneral İlker Başbuğ’dan Orgeneral Işık Koşaner’e geçişi nedeniyle yapılan törenin ardından verilen resepsiyonda birinci ilk yaşandı. Davetlilere hazırlanan dönerli sandviçler ve kanepelerin yanısıra böylesine bir askeri davette ilk kez Japon yemek kültürünün sembolü olan suşiler ikram edildi. İçinde karides, salatalık ve avokadoların bulunduğu suşi setleri dağıtıldı. 
 
29 Ağustos'ta yapılan Gülhane Tıp Akademisi (GATA) mezuniyet töreni de bir ilke sahne oldu. Törende Ürdün'lü iki tabip teğmenin diplomalarını alması esnasında aileleri ve yakınları zılgıt çekti.


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