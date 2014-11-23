'TSK'da paralelciler varsa ortaya çıkarın'

CHP Muğla Milletvekili Prof. Dr. Nurettin Demir, Plan ve Bütçe Komisyonunda Milli Savunma bütçesinde 'Paralel yapı' konusunda halkın aldatıldığın söyledi ve bakan İsmet Yılmaz'a, "Paralelciler, emperyalistler sizi aldatıyor, siz de halkı aldatmaya devam ediyorsunuz. Lütfen, Silahlı Kuvvetlerde varsa paralelciler ortaya koyun, yoksa da Silahlı Kuvvetlerden özür dileyin” dedi.

“Emperyalist güçler içerisinde paralel yapıyla birlikte Deniz Kuvvetleri’nin zayıflatıldığını” belirten Demir, Denizcilerinin en iyi üçte ikisinin görevlerinden uzaklaştırıldığını, tutuklandığını söyledi.

Demir, Deniz kuvvetlerinin bu şekilde zayıflatılmasına bakanın ve hükümetin alkış tuttuğunu söyleyerek şunları dile getirdi:

"Silahlı Kuvvetlere sahip çıkmadınız. Vicdanınız sızlamadı. Çünkü acı çekseydiniz bu işteki işbirlikçilerden, paralelcilerden bir örnek verirdiniz. Sadece emniyette ya da adaletteki birkaç kişiyi suçlayarak, günlerce kamuoyunu kandırmaya çalıştınız. Madem 17 Aralıkta aldatıldınız, bunun gereğini niye yapmıyorsunuz? Neden bu değerli komutanlarımız şu anda sokaklarda?

'Adli sicil kaydına göre halen hükümlüler'

Balyoz, Odatv Askeri Casusluk gibi davalarda mahkumiyetleri kalktığı için özgürlüklerine kavuşan bir çok insanının mesleğini yapamadığına dikkat çeken Demir, “Emekli olamayanlar perişan. Yargı eliyle esir alınan bu insanlar bugün özgür ama adli sicil kayıtlarına göre hala hükümlüler. Bu yüzden de ne işe girebiliyorlar, ne yat kaptanı olabiliyorlar ne de uzun yol süvarisi olabiliyorlar. Öyle ki onlara pilot olarak Türk Hava Yollarında çalışmak, siyasete girmek hatta anayasal bir ödev olan oy kullanmak bile birçok kısıtlamaya tabi. Bu insanlar Anayasa Mahkemesinin 18 Haziran 2014 tarihli adil yargılanma hakkının ihlali kararına istinaden tahliye oldular. Tahliye olan bu insanların mesleklerini yeniden yapmak istemeleri en doğal hakları değil midir? Neden bir tedbir almıyorsunuz?”

Sınırları MİT mi koruyor?

Özellikle Güneydoğu sınırlarında sınır güvenliğinin korunmasında zafiyetler olduğunu dile getiren Demir, “Sanki farklı bir güç o bölgeleri yönetiyor gibi yani delik deşik. Acaba, bir Millî İstihbarat Teşkilatından birisi mi yönetiyor? Öyle bir algı da var. Onlar yönetiyormuş gibi sınırdan geçişleri. Ben, özellikle gittiğim bir karakolda ‘Siz ne yapıyorsunuz?’ diye sorduğumda ‘Biz karakolu koruyoruz.’, ‘Peki, sınırı kim koruyor?’, ‘Vallahi, sınırı da Allah koruyor.’ şekilde bir ifade almıştım” dedi.