Genelkurmay: TSK içinde 'paralel yapı' çalışmaları yoğunlaştırıldı

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinden yapılan açıklamada, son zamanlarda yazılı ve görsel basında, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) kurumsal kimliğine ve bazı mensuplarının kişilik haklarına yönelik bazı iddia ve söylemlerin yer aldığı belirtildi. Milli bir ordu olan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, legal görünümlü illegal yapılarla ve illegal tüm odaklarla, irtibat ve işbirliği içinde olmadığı ve bundan sonra da olmayacağı bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinden yapılan açıklamada, son zamanlarda yazılı ve görsel basında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin kurumsal kimliğine ve bazı mensuplarının kişilik haklarına yönelik bazı iddia ve söylemlerin yer aldığı belirtildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ulusal güvenliğe yönelik her türlü tehlike ve tehdidi büyük bir dikkatle izlediği vurgulanan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri, hiçbir legal görünümlü illegal yapılarla ve illegal tüm odaklarla, irtibat ve işbirliği içinde olmamıştır. Bundan sonra da olmayacaktır. Çünkü Türk Silahlı Kuvvetleri milli bir ordudur" ifadesi kullanıldı.

Devletin resmi yapısı dışında ister etnik yapıyı, ister dini istismar eden kişi ve odaklarla etkin mücadele sürdüren en ciddi kuruluşun Türk Silahlı Kuvvetleri olduğunun unutulmaması gerektiği belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki paralel yapılanmayla ilgili söylem ve iddialara yönelik ilk günden itibaren kapsamlı olarak hem idari hem de adli inceleme başlatılmış, elde edilen tüm bilgiler en ince detayına kadar değerlendirilmiş, iddia sahiplerinin bilgisine başvurulmuş ve konu üzerindeki çalışmalar yoğunlaştırılmıştır.

Türk Silahlı Kuvvetlerinde disiplinsizliğe ve itaatsizliğe müsamaha ve hoşgörü ile bakılmamaktadır. Bu bağlamda, haklarında yasal yeterli delil ve kanaat oluştuğu takdirde o kişilerin Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilişikleri derhal kesilmektedir.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin bazı mensuplarına yönelik olarak yıllardır devam eden ve bugün 'kumpas' yapıldığı söylenen davalar da dikkate alınarak ileride aynı durumla karşılaşmamak için iddiaların daha titiz bir şekilde, kurum içerisinde herhangi bir yara açmadan adil, vicdani ve hakkaniyet esaslarına göre sonuçlanması için gayret sarf edilmektedir."

Necdet Özel: Yasal yollara başvuracağım

Dün akşam bir TV kanalında yayınlanan programda TSK ve Genelkurmay Başkanı hakkındaki iddialar üzerine Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel'den açıklama geldi.

Yazılı açıklama yapan Necdet Özel, şu ifadeleri kullandı: ''Programa konuk olarak katılan bir konuşmacının gerçekle hiçbir ilişkisi bulunmayan, asılsız, şahsımı ve silah arkadaşlarımı karalamaya yönelik ve kamuoyunda bilgi kirliliği yaratmayı amaçladığını düşündüğüm sözleri nedeniyle kendisini kınıyor, şahsımla ilgili sarf ettiği sözleri nedeniyle yasal yollara başvuracağımı kamouyunun bilgisine sunuyorum."