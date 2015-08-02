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TSK: Zergele'de vurulan köy değil, PKK kampı

Askerden 10 sivilin hayatını kaybettiği bombardımanla ilgili açıklama geldi

02 Ağustos 2015 17:12

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Kuzey Irak’ta 10 sivilin hayatını kaybettiği Zergele Köyü’nün bombalanmasıyla ilgili olarak, “Kuzey Irak’ta vurulan yer, bir köy değil bölücü terör örgütü mensuplarının barınma alanı olduğu, bombanın tesir alanı içinde sivil yerleşim alanı bulunmadığı tespit edilmiştir” açıklamasını yaptı.

TSK’dan yapılan açıklama şöyle:

1. Bazı basın yayın organlarında Irak Kuzeyine icra edilen hava harekâtı esnasında bir köyün bombalandığı ve sivil şahıslardan ölen ve yaralananların bulunduğu iddiası yer almıştır.

2. Konu ile ilgili olarak Dışişleri Bakanlığımız bir açıklama yapmıştır.

3. Irak Kuzeyindeki ve yurt içindeki Bölücü Terör Örgütü mensubu teröristlere ait hedefler, çok titiz ve detaylı bir çalışma sonucunda, görüntülü verilere dayalı olarak teyit edilmiş şekilde, ehil personel tarafından belirlenmektedir.

4. Basında yer alan iddia yeniden değerlendirilmiş, vurulan hedefin bir köy olmayıp Bölücü Terör Örgütü mensubu teröristlerin barınma alanı olduğu, bombanın tesir alanı içinde ve yakınında sivil yerleşim alanı bulunmadığı belirlenmiştir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

 

 

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