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ANF: TSK uçakları Kandil'de köyü vurdu, çok sayıda sivil yaşamını yitirdi

Fırat Haber Ajansı, TSK'nın Zergele köyünü bombaladığını öne sürdü

01 Ağustos 2015 15:12

PKK'ye hava operasyonu kapsamında sivil köyün vurulduğu, çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği iddia edildi.

ANF'de yer alan habere göre, TSK'ya ait savaş uçaklarının Kandil'in Zergele köyünü bombaladığı öne sürüldü.

ANF, köye 8 roketin isabet ettiğini, bombardıman sonucu 10 sivilin hayatını kaybettiğini, 14 kişinin de yaralandığını ileri sürdü. Habere göre, hayatını kaybedenlerden bazılarının isimleri Necip, Salih, Karox, Hemine, Êyşê ve Abdulkadir.

Konuya ilişkin olarak Evrensel'e bilgi veren gazeteci Erdal Er, TSK’ya ait uçakların önce köyün üzerinde keşif uçuşu yaptığını sonrasında ise köyün füzelerle vurulduğunu öen sürdü. Er “TSK’ye ait füzelerin Zergelê köyünü bombalaması sonucu 8 sivil hayatını kaybetti. Yan yana bulunan 6 ev yerle bir oldu” dedi.

Erdal Er, bombardıman sonrası köylülerin, “Biz daha önce çok kez Türkiye’nin hedefi olduk, bizler Saddam’ın uçaklarını da İran’ın tanklarını da gördük, bizler yerimizi terk etmeyeceğiz” dediğini aktardı.

 

Dışişleri Bakanlığı: Hava harekatında sivil kayıplar olduğu iddiaları hakkında inceleme ve araştırma başlatılmıştır

 

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklama şöyle; 

"PKK terör örgütünün lojistik ve koordinasyon amaçlarıyla  kullandığı Zergele kampına  yönelik gerçekleştirilen hava harek?tı sırasında PKK kayıplarının yanısıra sivil kayıplar da meydana geldiği  yönündeki haberler  üzüntüyle karşılanmış  ve haberlerde ileri sürülen iddialar hakkında inceleme ve araştırma başlatılmıştır. En yüksek standartlarda yürütülen hava harek?tı kapsamında tüm hedefler anlık istihbarat raporları doğrultusunda sivillerin bulunmadığına tam kanaat getirilen  alanlardan seçilmekte; sivil kayıplarının yaşanmaması için daima azami gayret özenle sarf edilmektedir."

 

'Zergele teröris kampında üst düzey PKK'lıların mevcut oldukları bilinmektedir'

 

"Bahsekonu Zergele terörist kampında sivillerin bulunmadığı, ancak üst düzey PKK’lıların harek?t sırasında orada mevcut oldukları bilinmektedir. Öte yandan terör örgütünün sivilleri canlı kalkan olarak kullandığı da maalesef bir vakıadır. Herhal?karda gündeme gelen tüm iddialar en geniş biçimde araştırılacak, bu hususta temas halinde olduğumuz Irak Kürt Bölgesel Yönetimi makamlarıyla da ortak bir çalışma titizlikle yürütülecektir.  Bu çalışmalarımız sonucunda elde edilecek bulgular kamuoyuyla en kısa zamanda paylaşılacaktır."

Köylüler enkazların altında kalan çok sayıda sivilin olduğu iddia etti.

ANF'de yer alan fotoğraflar şöyle: 

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